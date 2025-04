Crin Antonescu a oferit recent o analiză asupra lui Nicușor Dan, comparând stilul acestuia de leadership cu cel al fostului președinte Klaus Iohannis.

Într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, Crin Antonescu a sugerat că Nicușor Dan ar putea fi perceput drept un continuator al lui Iohannis, nu printr-o influență directă a fostului șef de stat, ci printr-o atitudine marcată de ambiguitate și lipsa unei poziții clare în politica externă.

Fostul lider liberal a evidențiat faptul că Nicușor Dan evită să își asume poziții tranșante în domenii esențiale, ceea ce creează o stare de confuzie.

Antonescu a remarcat că, pe parcursul candidaturii sale, actualul primar al Capitalei nu a exprimat puncte de vedere concrete în raport cu figuri marcante din sfera politică și diplomatică.

”Cred că dintre toţi candidaţii cu care operăm aici, Nicuşor Dan pare a fi continuatorul stilului de mandat al lui Iohannis, dar prin asta nu am vrut să spun, nu ştiu dacă e aşa sau nu, cred că nu, că domnul Iohannis e activ, undeva din spate, în jocurile pentru candidatură, pur şi simplu printr-o anumită stare de confuzie, prin non-comunicare, printr-un echivoc pe care domnul Nicuşor Dan îl cultivă pentru că nu am înţeles nimic clar în politică externă.

De asemenea, Crin Antonescu a criticat abordarea lui Nicușor Dan față de scena politică românească, afirmând că opoziția față de PSD nu ar trebui să fie singura linie ideologică a dreptei.

Acesta a comparat retorica primarului Bucureștiului cu strategia utilizată de Klaus Iohannis, care, la un moment dat, a transformat lupta împotriva PSD-ului într-un instrument electoral principal.

Crin Antonescu a subliniat că reducerea discursului politic la un conflict anti-PSD nu este o strategie viabilă pentru construcția unei platforme solide și coerente.

Deși promite o „renaștere” a țării, Crin Antonescu se confruntă cu critici din partea celor care îl consideră „depășit”.

În replică, acesta le transmite alegătorilor că nu este cazul, subliniind că își fundamentează viziunea pe experiența acumulată de-a lungul vieții, pe cunoaștere și abia apoi pe cariera sa politică. Antonescu insistă că soluțiile sale sunt inovatoare și creative.

Antonescu a susținut că se consideră cel mai actual și cel mai liber dintre candidații la președinție.

De asemenea, a afirmat că reacțiile sale la stimulii majori ai dezbaterii sunt cele mai prompte și, în opinia sa, cele mai consistente dintre toți candidații. A motivat acest lucru prin faptul că soluțiile pe care le propune pentru marile teme ale statului și societății românești sunt creative și inovative, făcând parte dintr-un efort mai amplu.

„Eu iau întrebarea dumneavoastră drept o întrebare concretă, deloc retorică, cu toate că aș fi tentat să cred că e retorică. Nu sunt depășit, mă bazez pe ce am obținut în experiența mea de viață, de cunoaștere și abia apoi politică.

Reacțiile mele la ceea ce sunt stimulii majori în această dezbatere sunt cele mai prompte și, în opinia mea, cele mai consistente dintre toți candidații, pentru că soluțiile cu care eu încerc să vin sau pe care le propun pentru marile teme ale statului și societății românești sunt creative și inovative, pentru că fac parte dintr-un efort.

Eu consider că sunt cel mai actual dintre candidații la președinție, consider că sunt cel mai liber dintre candidații la președinție și pot să detaliez și consider că, departe de a fi depășit, sper din tot sufletul ca soluțiile pe care le propun să aibă posibilitatea, fiind susținute de mulți oameni, să se întâlnească, să nu fie niște soluții prea înainte în care clasa politică se regăsește. Nu sunt depășit deloc și cred că putem trece împreună peste această situație în care România stagnează, s-a împiedicat, a înghețat”, a explicat el.