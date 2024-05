Aleea Trandafirilor, cea mai frumoasă stradă din Europa

Aleea Trandafirilor este cea mai frumoasă stradă din Europa! Splendoarea naturală a României și obiectivele turistice o fac să rămână în amintirea turiștilor. Țara noastră găzduiește cea mai frumoasă stradă din Europa. Se află în Timișoara, județul Timiș.

Inițial, a fost cunoscută ca „Aleea Trandafirilor”. Acum, însă, se numește „Strada Academician Alexandru Borza”. Este o adevărată operă de artă. Culorile roz ale florilor oferă un spectacol vizual impresionant. Se află în apropierea Parcului Justiției.

Timișoara este gazda Parcului Rozelor, o altă destinație turistică de nelipsit în timpul primăverii. Situat în inima orașului, în vecinătatea Catedralei Mitropolitane Ortodoxe, acest parc încântă privirea vizitatorilor cu peste 10.000 de trandafiri în diverse culori.

Cu originile sale ce se întind până la sfârșitul secolului al XIX-lea, Parcul Rozelor a fost conceput de către Wilhelm Mühle și Wenceslas Franz Niemitz, doi arhitecți peisagiști și comercianți de plante ornamentale.

Vizita împăratului francez Franz Joseph în această grădină la data de 16 septembrie 1891 a adus faima Timișoarei. I-a conferit titlul de „oraș al trandafirilor”.

Una dintre cele mai frumoase grădini din Europa se află în România

De asemenea, România găzduiește și una dintre cele mai frumoase grădini din Europa. În inima unui cătun românesc strălucește o grădină ce emană o aură de nobilime. Această oază de frumusețe a fost concepută sub îndrumarea unui maestru italian.

Grădina di Zoe se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare, găzduind o varietate impresionantă de floră și faună, care se contopește armonios cu elementele decorative de inspirație italiană, fie ele vaze ornate sau coloane impunătoare, aduse din meleagurile peninsulei.

Sub numele de „Edenul Zoei”, acest proiect inimii, conceput de Giovanni Salvatelli, un spirit liber din Ancona, atrage an de an o mulțime de călători, cu toate acestea, e cunoscută prea puțin de către locuitorii autohtoni.