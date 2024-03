Giardini di Zoe, una dintre cele mai frumoase grădini din Europa

În inima unui cătun românesc strălucește o grădină ce emană o aură de nobilime, conform celor care au avut privilegiul să pășească în sferele ei. Această oază de frumusețe a fost concepută sub îndrumarea unui maestru italian, iar începând cu anul 2018 a fost încoronată cu titlul de atracție turistică locală.

Grădina se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare, găzduind o varietate impresionantă de floră și faună, care se contopește armonios cu elementele decorative de inspirație italiană, fie ele vaze ornate sau coloane impunătoare, aduse din meleagurile peninsulei. Sub numele de „Edenul Zoei”, acest proiect inimii, conceput de Giovanni Salvatelli, un spirit liber din Ancona, atrage an de an o mulțime de călători, cu toate acestea, e cunoscută prea puțin de către locuitorii autohtoni.

Giardini di Zoe se află în județul Hunedoara

În pitorescul sat Banpotoc, din inima județului Hunedoara, precis la o distanță de 16 kilometri de Deva, strălucește Giardini di Zoe. Pentru a ajunge aici din Deva, călătorul poate parcurge distanța cu mașina într-o plimbare de aproximativ 20 până la 30 de minute. Numele acestui loc minunat își are rădăcinile în dulcea nepoată a lui Giovanni Salvatelli, Zoe.

În planurile viitoare ale lui Giovanni Salvatelli stă extinderea grădinii spre noi orizonturi, urmărind să o lărgească până la 7 hectare. O porțiune semnificativă va fi rezervată nepotului său, Achille, și va cuprinde un labirint din arțar carpen și o grădină aromatică, înflorită. Giovanni Salvatelli a început să sculpteze acest spațiu magic în anul 2003, călăuzindu-se strict după propriile inspirații, fără să se sprijine pe experți specializați.

Pe lângă splendidele vase și coloane aduse din patria sa italiană, grădina este împodobită și cu fântâni din materiale nobile precum travertinul și piatra vulcanică cunoscută sub numele de Peperino.

Giardini di Zoe este deschisă zilnic, între orele 09:00 – 18:00

În adâncurile acestei grădini idilice, se ascund și obiecte din fontă, care au fost căutate și aduse la viață din anticariate. Trei fântâni arteziene se erijează ca stele principale ale acestei atracții turistice, fiind și puncte de ancorare pentru cei aventuroși care pășesc în călătoria prin acest loc fermecat.

Fiecare pas pe care-l faci te întâmpină nu doar cu petale de flori, dansul apei sau ornamente deosebite, ci și cu umbra generoasă a copacilor seculari, cu arbuști îmbrăcați în straie de sărbătoare, cu ciripitul vesel al păsărilor, cu cărări ce se întretaie într-un joc misterios și cu culori ce par a fi furate din paginile unui basm. Pentru familiile cu copii, această grădină este o destinație desăvârșită, oferindu-le micilor călători o experiență memorabilă.

Dacă am reușit să vă stârnim curiozitatea, trebuie să știți că Giardini di Zoe este deschisă pentru vizitare în fiecare zi, între orele 9:00 și 18:00, iar prețul unui bilet de intrare este accesibil, fiind doar de 20 de lei. Totuși, pentru a vă asigura că puteți beneficia de această incursiune fermecată, este recomandabil să contactați în prealabil reprezentanții locului.