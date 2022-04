Independența României față de gazul rusesc este asigurată începând de anul viitor, spune la RFI președintele PSD, Marcel Ciolacu: „Nu ne schimbăm viața în funcție de mofturile lui Putin. Legea offshore ar putea trece de Parlament în trei săptămâni”.

Marcel Ciolacu estimează că legea offshore ar putea trece de Parlament în două-trei săptămâni.

„O să o băgăm pe procedură de urgență. A intrat la prima Cameră sesizată, la Senat. Eu estimez în maximum două-trei săptămâni, în funcție de cât stă la Senat, va trece și merge către promulgare”, declară la RFI Marcel Ciolacu, potrivit Mediafax.

Războiul din Ucraina nu va afecta exploatările din Marea Neagră

Întrebat dacă exploatările din Marea Neagră vor fi afectate de războiul din Ucraina, liderul PSD a răspuns: ”Nu, nu. Dimpotrivă, este un semnal puternic că nu ne schimbăm viața în funcție de mofturile lui Putin (…). Nu cred că un stat trebuie să se lase impresionat de agresiunea unui dictator, dimpotrivă, trebuie să arătăm că noi ne continuăm investițiile și dezvoltarea statului român, în pofida anumitor așa-zise amenințări din partea Rusiei”.

Reporter: PSD susține acest proiect al legii offshore, după ce tot PSD-ul a fost cel care a promovat prin 2018 o variantă a legii care a blocat practic orice investiții. Ce să mai înțeleagă oamenii?

Marcel Ciolacu: Este o abordare în interiorul coaliției și o adaptare la realitatea pe care o trăim cu toții. Eu n-am fost niciodată ipocrit să nu recunosc anumite greșeli pe care le-a făcut PSD.

Legea offshore din 2018 trebuia finalizată

Reporter: Deci recunoașteți că legea offshore din 2018 a fost o greșeală?

Marcel Ciolacu: Nu, acea lege a fost o greșeală că nu s-a finalizat, pentru că orice lege este perfectibilă, categoric. Nu a fost dusă la capăt și a fost, poate, folosită ca un instrument de negociere. Nu cunosc toate detaliile și nici nu mă interesează, pentru că cred că PSD a intrat în altă direcție și în altă logică.

Reporter: Da, dar nici nu vă puteți dezice de trecut.

Marcel Ciolacu: Am și spus că nu pot să fiu ipocrit și să mă dezic de trecut, n-am făcut-o niciodată și nici nu o s-o fac vreodată, așa este corect. Cred că actuala lege este corectă pentru statul român. Vreau să vă spun că e stipulat foarte clar dreptul de preempțiune a statului român asupra gazelor extrase din Marea Neagră, întâi să fie folosite pentru necesarul României și pe urmă, diferența să fie exportată. Avem un dublu control și prin ANRE în ceea ce privește contractele bilaterale, la fel, statul român, aici este o noutate în lege, statul român are drept de preempțiune asupra acestui gaz, ceea ce conferă și cu extragerile din onshore cel puțin independența sau independența față de gazul rusesc începând de la anul este asigurată.

România, independentă de gazul rusesc din 2023

Reporter: Deci sunteți convins că România va deveni independentă de gazul din Rusia anul viitor?

Marcel Ciolacu: De gazul rusesc, categoric! Investiția de la Caragele și cu actuala investiție din Marea Neagră, fără această investiție care va fi până la sfârșitul anului 2026, România își va asigura consumul.

Reporter: Sunt totuși niște proceduri tehnice, niște etape de parcurs. Un an de zile e suficient, spuneți? Sunteți optimist.

Marcel Ciolacu: Eu mă refer la investiția de la Caragele și la actuala investiție care deja s-a finalizat, făcută de Black Sea Oil&Gas, care are o estimare de un miliard de metri cubi anual.

Reporter: Dar s-au pierdut patru ani. Patru ani de pace. România putea să aibă deja primii metri cubi de gaze extrași din Marea Neagră, iar independența de gazul rusesc putea fi obținută mult mai devreme. Ca să nu mai spunem că România putea deveni un furnizor regional de gaze. Cine își asumă cei patru ani pierduți?

Marcel Ciolacu: Atractivitatea acestei investiții totuși este în acest moment. Nimeni nu a spus că în cei patru ani de zile, investiția ar fi fost dusă la capăt. O anumită companie din SUA a vândut în acest moment acțiunile, nimeni nu poate să știe dacă a existat acest interes, exista și atunci acel interes. Cred că cel mai important este faptul că toată investiția a fost deblocată. Există deja un concern în care este implicat și statul român, prin Romgaz și alte companii internaționale și această investiție se va face.