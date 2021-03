Ce vor conține viitoarele certificate de vaccinare anti-COVID?

Viitoarele certificate de vaccinare anti-COVID emise în UE „trebuie să prevină discriminarea” celor care nu sunt vaccinaţi. De asemenea, acestea trebuie să includă informaţii cu privire la testare şi vindecare, conform unui document consultat de reuters.com

Rămâne la latitudinea celor 27 de state membre să decidă dacă pot fi ridicate restricţiile de călătorie numai pentru cei vaccinaţi cu seruri autorizate pentru blocul comunitar în ansamblu de Agenţia europeană pentru medicamente (EMA) sau şi pentru cei care au fost vaccinaţi cu seruri autorizate în mod unilateral de unele din statele membre, potrivit sursei menționate.

Propunerea finală ar urma să fie publicată săptămâna viitoare

Statele membre Ungaria şi Slovacia au cumpărat deja vaccinul rus Sputnik, deşi acesta nu a fost autorizat de EMA, aminteşte Reuters.

Comisia Europeană ar urma să facă publică săptămâna viitoare propunerea finală privind certificatele verzi digitale, în contextul în care statele din sudul blocului, dependente în mare măsură de turism, speră ca astfel să poată relansa acest sector în sezonul estival din anul în curs.

Florin Cîțu, despre certificatul de vaccinare

Premierul Florin Cîţu a declarat că nu este de acord cu introducerea unui certificat de vaccinare pentru cei cărora li s-au administrat deja dozele de ser împotriva COVID-19 şi a subliniat că persoanele care s-au vaccinat au deja o adeverinţă în acest sens.

„Cei care se vaccinează au deja certificat de vaccinare. Este o adeverinţă care spune că te-ai vaccinat”, a declarat Florin Cîţu, la B1TV.

Premierul a adăugat că un astfel de certificat ar crea o discriminare, având în vedere că vaccinarea nu a fost pentru toate categoriile de persoane.

„Creează o discriminare în societate. Până nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze, nu are niciun sens să introducem astfel de documente şi asta este discuţia şi la nivel european. Deci ar fi, din punctul nostru de vedere, să introducem astăzi un document, până când nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze, ar crea discriminări.

Sunt oameni care ar putea spune că eu am vrut să mă vaccinez, dar nu am putut pentru că nu au fost vaccinări şi atunci nu înţeleg de ce altcineva care se vaccinează şi a fost într-o altă etapă ar trebui să aibă acest certificat de vaccinare. Până nu luăm toate persoanele să se vaccineze, nu are sens să discutăm despre aşa ceva. Mi se pare o discuţie care nu are sens în momentul ăsta”, a declarat Florin Cîţu.