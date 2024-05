Fostul olimpic la matematică, care acum ocupă funcția de primar general, afirmă că se simte destul de relaxat în ceea ce privește situația sa financiară. „Dacă vreodată voi fi în dificultate, voi avea posibilitatea să merg într-o şcoală occidentală, să predau acolo, să-mi revin”, a explicat el.

În cadrul emisiunii „Insider politic„, difuzată sâmbătă la Prima TV, primarul general Nicușor Dan a fost întrebat de ce optează să locuiască în chirie în loc să solicite un credit pentru o locuință.

Nicuşor Dan a declarat că a făcut un credit pentru terenul de la Predeal, pe care încă îl mai plătește, considerând această achiziție o investiție, în perioada 2007-2008. Întrebat dacă a fost o investiție bună, el a răspuns că crede că a fost proporțională cu creșterea economică, neputând fi caracterizată nici ca fiind bună, nici ca fiind proastă.

De ce stă Nicușor Dan cu chirie

Primarul general a explicat că se simte relaxat în ceea ce privește situația sa financiară și că, în cazul în care va întâmpina dificultăți, va putea să meargă să predea într-o școală occidentală pentru a-și redresa situația. El a adăugat că nu a avut nici resurse financiare, nici timp pentru a căuta o casă.

Întrebat dacă achiziționarea unei case se află printre prioritățile sale, Nicușor Dan a răspuns că nu este o prioritate pentru el. El a adăugat că, deși ar fi o opțiune pentru soție, în contextul campaniei electorale, toate aspectele sunt luate în considerare și se iartă totul.

Primarul general Nicușor Dan a declarat categoric că nu are intenția să candideze la alegerile prezidențiale din acest an. „Eu sunt preocupat de Bucureşti de mulţi ani. Am început nişte lucruri pe Bucureşti, abia am trasat nişte direcţii. Nu!” , a afirmat el în intervenția de la Prima TV. Întrebat dacă ia în considerare o eventuală candidatură pentru funcția de președinte al României peste cinci ani, Nicușor Dan a răspuns: ”Nu ştiu ce o să fie atunci”.