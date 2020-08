România se află în plină pandemie de coronavirus, iar numărul persoanelor infectate depășește 1000 aproape în fiecare zi. Totuși, vom avea parte de alegeri locale, dar se va deschide și noul an școlar cu anumite resticții. Președintele Klaus Iohannis avertizează însă. Regulile trebuie clar respectate, altfel vor fi mari probleme.

Iohannis a spus adevărul!

Șeful statului, Klaus Iohannis s-a decis să spună adevărul. Toată lumea va merge la școală, pe cele trei scenarii, din data de 14 septembrie. Nici Prima Doamnă, Carmen Iohannis, nu va face excepție. Va merge la școala din Sibiu, acolo unde predă. Chiar Iohannis a spus totul.

„După cum știți, soția mea este profesoară. Da! Va merge la școală din data de 14 septembrie, la fel ca toată lumea. Nu va face excepție. Trebuie păstrate toate regulile sanitare pentru a nu avea parte de o nouă explozie de infectări”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Mai mult, președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu a avut parte de concediu în acest an din cauza pandemiei de coronavirus. „Nu am avut parte de niciun concediu în acest an, după cum știți. Nu am avut timp. Oricum, le transmit românilor să meargă în concediu, dar să respecte normele de igienă sanitare” , a mai spus șeful statului în cadrul conferinței de presă.