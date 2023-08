Ce spune Monica Anghel despre pastilele pentru slăbit

Monica Anghel a reușit să slăbească destul de mult, ceea ce a determinat diverși vânzători de pastile de slăbit să profite de imagine artistei pentru a-și promova produsele.

Vedeta a reușit să dea jos 40 de kilograme și le-a povestit fanilor că a făcut acest lucru fără ajutorul pastilelor care promit că ajută cu pierderea în greutate.

Cei care o urmăresc constant pe artistă știu că aceasta a slăbit datorită exercițiilor fizice și a dietei, în timp ce operațiile sau pastilele de slăbit au fost scoase din discuție.

Din păcate, imaginea artistei continuă să fie folosită în mod ilegal de către cei care au astfel de afaceri. Mai rău este că nimeni nu știe cine este în spatele acestor afaceri, chiar dacă avocatele pe care le-a angajat au făcut tot posibilul să afle detalii în acest sens.

„Multă lume știe că, în ultimele luni, mi-a fost furată imaginea și asociată în scopuri comerciale cu te miri ce produse, ca și cum eu aș promova anumite lucruri. Partea proastă a lucrurilor e că nici acum nu știu cine și ce a avut de împărțit cu mine! (…)

Cele două avocate ale mele au întors pământul cu fundul în sus, dar tot nu știm cine stă în spatele acelor site-uri fantomă. Oricâte încercări am făcut, la câte porți am bătut, din păcate nu am reușit să aflăm mai nimic. E un fel de prinde-l de poți!”, spune vedeta.

Nu există metode de slăbit peste noapte

Monica Anghel le-a spus fanilor care se confruntă cu mai multe kilograme în plus că nu există metode minune de pierdere în greutate, subliniind că acest proces nu are cum să aibă loc peste noapte.

„Nu-mi rămâne decât să le spun tuturor că nu există formule sau picături magice de slăbit. Singura soluție, oameni buni, e să apelați mereu la sfatul medicului și să nu dați crezare nu știu cui, nici măcar mie când mă vedeți într-o ipostază în care nu m-ați mai văzut!”, continuă vedeta.

Fenomenul a luat amploare

Mai mult, cântăreața a precizat că fenomenul pastilelor de slăbit a luat amploare. Vedeta a precizat că, din păcate, nu numai imaginea ei a fost furată, dar și a altor persoane, printre care și medici cunoscuți.

„Mi se pare că și campania asta a crescut. În loc să reușesc s-o țin sub control, dimpotrivă, toate prostiile alea cu slăbitul-minune în care e asociată și imaginea mea, repet, fără voința mea, au crescut. Și sesizez că apar și imagini cu medici cunoscuți care fac, fără voia lor, același lucru, propun tot felul de chestiuni discutabile. Parcă am fi învinși de un sistem ciudat! Iată de ce insist ca lumea să se informeze cât mai bine posibil, pentru a evita cât mai multe situații de nedorit!”, a mai spus ea.

Monica Anghel nu mai mănâncă zahăr

Într-un alt interviu, vedeta a povestit că a renunțat la zahăr, subliniind că nici măcar în cafea nu mai pune acest ingredient.

„Se întâmplă foarte rar și toată lumea insistă și îmi spune: ‘dar măcar ia o gură și gustă’. Cafeaua o beau tot fără zahăr. Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta. Și spuneam că atunci când iau câte o linguriță de ceva dulce, când mă mai duc pe la știe ce petrecere, realmente simt toate chimicalele posibile și imposibile în prăjitura aceea sau ce este.

Mai fac în casă diverse dulciuri, dar fără zahăr. Pentru că sunt tot soiul de înlocuitori care sunt sănătoși și prepar genul acesta de dulciuri în casă și chiar sunt foarte ok. Am mai renunțat, total, la alimentele procesate, care sunt îngrozitor de nocive. Nu zic că nu mai iau, rareori, câte o feliuță de mezel de poftă, dar vreau să spun că după o feliuță de mezel, începe să mă doară stomacul când le consum. Și atunci de ce să nu le elimin?”, a mai spus ea.