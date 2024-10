Ministrul Agriculturii a declarat cu fermitate că nu se va înregistra o creștere a prețului la carnea de porc. Această afirmație vine într-un context în care statisticile indică deja o tendință de creștere a prețurilor, chiar și în urma plafonării adaosului comercial.

În declarația sa, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, subliniază că, deși legumele au înregistrat o creștere a prețurilor în această perioadă, acest lucru se datorează investițiilor substanțiale în sectorul legumicol din România.

Aceste investiții au fost direcționate către tineri fermieri, care au primit până la 70.000 de euro pentru a-și dezvolta afacerile agricole.

El afirmă că, deși prețurile legumelor, cum ar fi ardeiul kapia, au crescut (ajungând la 7-10 lei), este un aspect pozitiv că aceste produse sunt cultivate local și se regăsesc în magazinele din România.

Ministrul insistă că nu se așteaptă la o creștere a prețului cărnii de porc, menționând că adaosul comercial este plafonat. Cu toate acestea, el recunoaște că, deși prețurile nu au depășit plafonarea, există posibilitatea ca alte costuri asociate cu procesarea și distribuția să fi crescut, ceea ce ar putea explica scumpirile observate. Astfel, chiar dacă adaosul la carnea de porc este reglementat, alte cheltuieli suplimentare ale operatorilor din acest sector ar putea influența în continuare prețurile finale.

„Sigur legumele au o creștere în perioada aceasta pentru că am finanțat foarte mult bazinul legumicol din România. Am dat foarte multe proiecte și am instalat mulți fermieri tineri cu 70.000 euro și sigur costurile când scoți legume sunt mai mari. Mă bucur, chiar dacă ardeiul kapia este acum 7-8 lei, 9-10 lei, mă bucur că aceste legume sunt românești și sunt în magazinele de retail din România”, a spus ministrul Agriculturii – Florin Barbu.