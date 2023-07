Cercetătorii de la Universitatea McMaster din Hamilton și de la Institutul de Cercetare a Sănătății Populației (PHRI) s-au concentrat pe alimentele considerate sănătoase, la scară globală, folosind mai multe studii independente și date PHRI pentru a înțelege starea de sănătate a persoanelor cu și fără boli cardiovasculare, informează CTVNews.

Studiul a constatat că persoanele care consumă, în combinație, fructe, legume, leguminoase, nuci, pește și produse lactate cu grăsimi întregi au reușit să-și reducă riscul de boli cardiovasculare, atac de cord și accident vascular.

Fructe, legume, leguminoase, nuci, pește și produse lactate

Publicat în European Heart Journal, studiul a constatat că persoanele care consumă în combinație fructe, legume, leguminoase, nuci, pește și produse lactate cu grăsimi întregi au reușit să-și reducă riscul de boli cardiovasculare, atac de cord și accident vascular cerebral. În plus, consumul unor cantități moderate de cereale integrale nerafinate și carne neprocesată poate ajuta la reducerea acestor riscuri majore pentru sănătate.

Datele PHRI au inclus un scor al dietei, bazat pe studiul global prospectiv epidemiologic urban și rural (PURE) al institutului, care implică date de la persoane care au avut și nu au avut anterior boli cardiovasculare, în țări cu venituri mari, medii și mici.

Descoperirile lor au inclus și cercetări din diverse studii care au implicat 245.000 de oameni din 80 de țări. Potrivit studiului, Scorul PURE Health Diet s-a bazat exclusiv pe alimente naturale; acest lucru i-a ajutat pe cercetători să obțină un domeniu mai extins, deoarece studiile anterioare s-au concentrat asupra țărilor occidentale, cu diete care includ alimente nesănătoase, ultra-procesate.

Ce recomandă autorii studiului să mâncăm

„Am decis să analizăm datele în această direcție”, a spus autorul studiului, Andrew Meter, într-un comunicat de presă. „Cealaltă dietă a combinat alimente considerate a fi dăunătoare, cum ar fi alimentele procesate și ultraprocesate, cu alimente și nutrienți despre care se crede că sunt nocive”, a explicat el.

Pe baza Scorului PURE Healthy Diet, se recomandă oamenilor să mănânce, zilnic, în medie, două până la trei porții de fructe, două până la trei porții de legume, o porție de nuci și două porții de lactate. Acest tip de include, de asemenea, trei până la patru porții de leguminoase și două până la trei porții de pește, pe săptămână. În ceea ce privește cerealele integrale și carnea roșie sau carnea de pasăre, este recomandat să consumați câte o porție din fiecare tip de aliment pe zi.

OMS estimează că 17,9 milioane de oameni mor din cauza bolilor cardiovasculare

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, anual, 17,9 milioane de oameni mor din cauza bolilor cardiovasculare. Acest procent reprezintă aproape 32% din toate decesele la nivel mondial, dintre care 85% au fost legate de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. În Canada, aproximativ 2,6 milioane de canadieni cu vârsta peste 20 de ani trăiesc cu boli de inimă. De asemenea, accidentele vasculare cerebrale au fost în creștere în ultimii ani, așa cum se arată într-un raport din 2022 al Fundației

Heart and Stroke. Organizația a descoperit că un accident vascular cerebral are loc la fiecare cinci minute în Canada, rezultând în medie 108.707 accidente vasculare cerebrale pe an. Cu toate acestea, oamenii își pot reduce riscul de apariție a bolilor cardiovasculare printr-o dietă sănătoasă, rămânând activi fizic, renunțând la fumat și limitând consumul de alcool, potrivit OMS.