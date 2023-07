Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că România nu a primit nicio informație de la Organizația Mondială a Sănătății sau de la Centrul European pentru Controlul Bolilor cu privire la prezența bacteriilor care provoacă holera în apa Mării Negre.

„Situaţia este următoarea: în general, când apar inundaţii – mai ales acum am discutat de o inundaţie catastrofală, produsă de un incident probabil de natură militară, că aruncarea în aer a unui baraj atât de mare nu e o cauză naturală – totdeauna când sunt inundaţii există şi acest pericol pentru că holera este o boală diareică produsă de o bacterie, Vibrio cholerae se numeşte, care se transmite prin intermediul apei care nu mai este potabilă. Dacă bei apă care conţine vibrioni holerici poţi să te îmbolnăveşti, sau dacă mănânci alimente care nu sunt prelucrate termic”, a afirmat Alexandru Rafila în emisiunea Insider Politic.

Apele din Tulcea și Constanța sunt monitorizate constant

Oficialul român a mai spus că există o oarecare distanță între România și Ucraina, subliniind că atât apele din Tulcea, cât și cele din Constanța sunt monitorizate în permanență. Alexandru Rafila mai spune că nu a fost niciun fel de izolare a unor vibrioni.

„Noi nu am avut alerte nici din partea OMS, nici din partea Centrului European de Control al Bolilor privind o astfel de eventualitate care ar putea să afecteze ţărmul Mării Negre din regiunea noastră geografică şi, în plus, noi monitorizăm în permanenţă apele atât în judeţul Tulcea, cât şi Constanţa, apele de îmbăiere din zona de litoral şi, până în momentul de faţă, nu am avut niciun fel de izolare a unor vibrioni. Sigur că poţi să izolezi vibrioni, dar care nu sunt holerici, sunt alte tipuri de bacterii înrudite care nu produc holera, pot să producă, să spunem, cel mult o boală diareică banală. Dar aceste discuţii prelungite şi am văzut şi eu nişte ştiri alarmiste care nu aveau nimic în spate mi s-au părut nu numai exagerate, dar ş periculoase, pentru că induc o stare de nesiguranţă în populaţie, oamenii nu merg la mare sau au anumite reţineri. Riscul este extrem de mic, pentru că în primul rând nu bem apă din mare, iar alimentele care sunt prelucrate termic şi pot să transmită boala. (…) Oricum, noi, dacă avem o suspiciune, o vom comunica public dacă se izolează vibrioni holerici care pot să pună probleme, nu avem astfel de informaţii până la ora asta”, a adăugat ministrul.

Rafila a precizat că în anumite regiuni endemice sunt prezenți vibrioni de holeră, iar pentru a preveni răspândirea acesteia, este indicat să se consume apă îmbuteliată și să se evite băuturile cu gheață făcute din apă potențial contaminată.

Medicul a subliniat importanța igienei personale, inclusiv spălarea regulată a mâinilor, consumul de apă potabilă și alimente sigure și scăldatul în locuri autorizate. De asemenea, el a subliniat importanța monitorizării surselor de apă stagnantă care ar putea găzdui bacterii și care nu sunt inspectate în mod regulat.