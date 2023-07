Spania preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar prim-ministrul Marcel Ciolacu a venit cu un mesaj în acest sens. Într-o postare pe contul său de Twitter, șeful Guvernului de la București a precizat că este convins că președinția va fi una puternică și de succes.

În același mesaj de pe rețelele de socializare, premierul României a mai spus că țara noastră va sprijini noile priorități ale acestei președinții. În plus, mai spune prim-ministrul Marcel Ciolacu, România va lucra cu ”prietenii noștri spanioli pentru întărirea unității europene”.

”Spania preia astăzi preşedinţia Consiliului UE. Sunt convins că va fi o preşedinţie puternică şi de succes. România va sprijini priorităţile noii preşedinţii şi va lucra împreună cu prietenii noştri spanioli la întărirea unităţii europene”, se arată în mesajul pe care Marcel Ciolacu l-a publicat pe contul său de Twitter.

Spain @eu2023es is taking over today the Presidency of the Council of the EU.

I am convinced that this will be a strong and successful presidency.

Romania will support the priorities of the new presidency & work together with our Spanish friends in strengthening European unity. pic.twitter.com/6BzBeGbqZ7

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) July 1, 2023