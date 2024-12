Un zbor de rutină pe ruta București-Zurich s-a transformat într-o experiență dramatică pentru pasagerii aflați la bordul unui avion Airbus A220-300 al companiei Swiss Air. În Ajunul Crăciunului, aeronava a fost nevoită să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din Graz, Austria, după ce cabina a fost invadată de fum. Incidentul, provocat de o problemă tehnică la un motor, a scos la iveală reacții rapide și decizii critice care au prevenit o tragedie. Un fost pilot aflat printre pasageri a relatat detalii cutremurătoare despre momentele de groază trăite în timpul zborului.

Incidentul s-a petrecut la o altitudine de 12.000 de metri, când avionul zbura cu o viteză de aproximativ 850 km/h. Potrivit mărturiei fostului pilot, un zgomot puternic a anunțat începutul problemelor.

„După o oră de zbor, s-a auzit un zgomot puternic. Eram la 12.000 de metri, cu o viteză de vreo 850 km/h și cu fum intens în cabina pasagerilor. Comandantul ne-a informat că are o problemă și vom ateriza la Graz. Fumul a persistat în cabina de pasageri, iar unui steward i s-a făcut rău

Am reușit, (împreună) cu soția să deschid ușa de avarie și am ieșit pe plan (pe aripa avionului, n.r.). După ce am ieșit pe plan, am reușit să trag și pasagerii, ca să îi orientez către tobogan. Am coborât ultimul din tot avion, a relatat acesta pentru Observator.