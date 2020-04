Un sondaj realizat de Telekom în perioada 23-28 aprilie 2020 prin intermediul unui chestionar online pe site-ul companiei, relevă acest lucru. La sondaj au participat un număr de 5.319 persoane.

Respondenţii la sondajul online au declarat care sunt obiceiurile digitale pe care doresc să le menţină după relaxarea măsurilor impuse de autorităţi privind circulaţia persoanelor: astfel plata online a facturilor este obiceiul digital pe care cei mai mulţi dintre români şi l-ar dori să şi-l menţină pe viitor (59% dintre respondenţi), urmat de cumpărăturile online (42,7%) şi 24,5% ar dori să păstreze legătura cu medicii la distanţă (prin aplicaţii sau prin telemedicină), se arată în sondaj.

„Preferinţele românilor în ceea ce priveşte plata online a facturilor şi cumpărăturile online se schimbă în funcție de contextul general actual. Avem o triplare față de trimestrul 1 din anul trecut și un salt de 35% față de trimestrul 4, a numărului de consumatori care apelează la comerţul electronic în relația cu Telekom, ceea ce ne arată că obiceiurile digitale de consum ale românilor s-au schimbat în această perioadă. Plata online a facturii a crescut rapid, cu 168% în aprilie față de luna februarie. Noi ținem pasul cu aceste schimbări, de aceea am încurajat și încurajăm adoptarea aplicației mobile MyAccount Telekom, pentru gestionarea mai ușoară și în siguranță a contului și a serviciilor utilizate, inclusiv pentru plata acestora online. Pe măsură ce clienții interacționează atât cu aplicația mobilă, cât și cu website-ul companiei, am observat o creștere de 42 puncte procentuale a operațiunilor efectuate online și am venit în întâmpinarea lor prin crearea de noi procese precum diagnosticarea și remedierea defecțiunilor tehnice la distanță sau confirmarea și respectiv amânarea de plată”, a declarat Ionuţ Pascu, Director Digitalizare, Telekom Romania.

Instaurarea stării de urgenţă a însemnat o schimbare majoră în ceea ce priveşte modul de lucru. Conform sondajului, peste 34,7% dintre respondenţi lucrează de acasă. Aceştia folosesc preponderent Skype pentru comunicarea cu echipele lor (22,9% dintre respondenţi). Pe locul doi ca popularitate este aplicaţia Zoom cu 20,6% din răspunsuri, urmată de Microsoft Teams cu 11,9%, Google Hangouts cu 11,5, Skype for business cu 7,6% şi WhatsApp cu 5,6%.

În ceea ce privește rețelele de socializare, Facebook rămâne platforma preferată a 35,5% dintre respondenţi. Pe locul doi este YouTube (28,9%), apoi celelalte platforme: Instagram (11,2%), TikTok (6%), Pinterest (4,8%), Reddit (4,7%), LinkedIn (4,2%), Snapchat (3,7%) şi Twitter cu (2,8%).