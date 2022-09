În cadrul noii ediții a podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital a fost invitat colonelul de Securitate Dumitru Burlan. Printre subiectele abordate vineri, 23 septembrie, s-a aflat și Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu.

Astfel, colonelul de Securitate a povestit că aceasta era o femeie rea și că avea o singură persoană de încredere în anturajul ei. De asemenea, invitatul de vineri a mai precizat că personalul pe care soția lui Nicolae Ceaușescu îl dorea era asigurat chiar de către el.

„Era o femeie rea. O avea pe Suzana Andreeși, cea mai de încredere persoană din anturajul ei, ea schimba generali. Ceaușescu stătea vara la Snagov și avea și Suzana casă acolo. Eu am realizat că este importantă pe lângă Elena și am căutat să nu o supăr cu nimic. Se mai întâmpla să mă duc în control, personalul fura aur. Îi prindeam pentru că erau anagajați pe care îi învățasem să îi pârască. Personalul pe care îl voia Elena Ceaușescu, trebuia să fie asigurat de către mine”, spune colonelul de Securitate Dumitru Burlan.

Elena Ceaușescu nu accepta femei măritate ca personal

Colonelul de Securitate Dumitru Burlan a mai spus că Elena Ceaușescu nu accepta femei măritate ca personal și nici pe cele care doreau să lucreze în schimburi, cu toate că era mare nevoie de personal.

„Eu îmi dădeam avizul pentru personal, eu îi căutam. Am fost să caut o fată în Apuseni și am fost pe Valea Arieșului pentru călcat și spălat. Elena nu accepta fete căsătorite sau să lucreze în schimburi, cu toate că noi o informam de necazurile și nevoile personalului. O fată atunci când a vrut să se mărite a plecat din casa familiei, iar atunci când a plecat o altă fată a zis că a furat foarte multe bijuterii (pentru că le cumpăra securitatea de la SIE de obicei) și atunci m-am dus și am raportat și am zis că mă duc să o verific peste două săptămâni când are nuntă. Am controlat-o pe sora sa și i le-am găsit acasă, le-am consemnat într-un proces verbal, iar când a venit nunta m-am dus acolo”, a mai spus colonelul de Securitate Dumitru Burlan.

Elena i-a montat microfoane lui Nicolae Ceaușescu

De asemenea, colonelul de Securitate Dumitru Burlan a mai spus că Elena Ceaușescu a chemat două persoane pentru a-i pune microfoane soțului ei din cauză că acesta este bolnav și are nevoie de supraveghere.

Mai mult decât atât, aceasta se ducea la soțul ei după fiecare întâlnire al acestuia și îi spunea varianta pe care o auzise la telefon, lucru ce l-a determinat pe Nicolae Ceaușescu să o considere foarte inteligentă.

„Elena a chemat doi oameni de la tehnic și i-a pus să îi pună microfoane lui Ceaușescu, pe motivul că acesta este bolnav și să fie sub supravegherea ei continuu ca să poată interveni direct în cazul în care i se întâmplă ceva. Așa a devenit Elena Ceușescu simbolul României.

Elena se ducea la 10 minute după fiecare întâlnire a lui Ceaușescu și îi spunea fix varianta pe care o auzise prin telefon de la diverși miniștrii cu care el se întâlnea, ceea ce l-a făcut pe Nicolae să o considere foarte inteligentă.

Atunci când ținea cuvântările, Nicolae se uita către ea dacă zice bine, că de multe ori el nu respecta textul”, mai spune acesta.

Elena Ceaușescu nu-l avea la mână cu nimic pe soțul ei

În plus, colonelul de Securitate Dumitru Burlan a mai spus că Elena Ceaușescu nu-l avea cu nimic la mână pe soțul ei, dar totuși aceasta era sub papucul ei.

„Elena nu-l avea cu nimic la mână pe Nicolae Ceaușescu. Totuși el era sub papucul ei dar fără să își dea seama, el credea că este ea foarte grijulie. Eu am înregistrat-o pe Elena când a cerut să vorbească cu Burciu Radu, i-a zis: „ți-am dat acum o săptămână 10 cămăși ale lui Ceaușescu să modifici gulerele și manșetele și nu mi le-ai adus”, mai spune acesta.