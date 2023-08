Andrei Pavel a dezvăluit ce consuma Simona Halep

Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre marea jucătoare și a dezvăluit informații la care nu s-ar fi așteptat nimeni.

„Simona a trecut prin lucruri destul de nasoale, și pe terenul de tenis, și pe plan personal. Nu merită ce s-a întâmplat. (…) Cred că Simona Halep a luat acea substanță din motive personale.”, a spus Pavel.

„Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă. Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam.

Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret.

Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a mai precizat Andrei Pavel în podcastul SportCast.

Cine este Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei Halep

Andrei Pavel este un jucător și antrenor de tenis român, care și-a încheiat cariera la simplu în anul 2009, la turneul BCR OPEN România. Decizia a venit după ce a fost învins în ultimul meci de Pablo Cuevas cu scorul de 6-3, 7-6. Cea mai bună poziție în clasamentul ATP a fost în anul 2004 când a ocupat locul 13.

Cel mai mare succes din cariera al lui Andrei Pavel s-a înregistrat în anul 2001, care s-a impus la Mastersul de la Montreal, învingându-l într-o finală memorabilă pe australianul Patrick Rafter. La acel turneu, tenismenul din România a reușit să elimine jucători celebri precum Andy Roddick și Tommy Haas.

Andrei Pavel a vorbit despre întreruperea colaborării cu Simona Halep

Andrei Pavel a vorbit, în trecut, despre întreruperea colaborării cu Simona Halep. Potrivit antrenorului, motivul a fost unul cât se poate de simplu. Mai precis, angajamentul de un an se terminase și nu a fost vorba despre o ceartă. Mai mult, acesta a subliniat că a rămas prieten cu Simona Halep și este dispus să o ajute mereu când are nevoie.

„Nu voiam să scrie, nu voiam să dăm declaraţii… A fost un angajament pe un an. Eu am fost antrenorul secund, deci o ajutam când Darren nu putea. Şi asta s-a terminat frumos. Pentru că, să spun aşa, nu a mai fost nevoie de cel de-al doilea antrenor. Apoi s-a întâmplat să lucrez cu Marius după ce s-a terminat cu Simona.

Am rămas prieteni şi acum dacă mă întreabă să o ajut, o ajut. Şi cred că invers e valabil acelaşi lucru. Nu a fost niciun fel de ceartă sau alte motive care s-au întâmplat. Simona Halep are prima şansă la Turneul Campioanelor. A jucat bine tot anul, chiar dacă la unele turnee nu a fost la aşteptările ei. Dar e numărul 1 şi are prima şansă”, a declarat Andrei Pavel, după ce a participat, marţi, la Stejarii Country Club, la o şedinţă de pregătire comună a jucătorilor Marius Copil şi Horia Tecău.