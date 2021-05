Ce am aflat după marea finală a Euroviziunii din 2021?

Victoria formației Maneskin cu melodia „Zitti e Buoni” (Tăcuți și buni), o melodie cu accente obscene și cu versuri despre fumat, nu a fost singurul semn al renașterii rockului. O formație din Finlanda, Blind Channel, s-a clasat pe locul al șaselea cu o furioasă melodie „nu-metal”, intitulată „Dark Side” (Partea întunecată), iar Black Mamba, grupul care a reprezentat Portugalia, s-a plasat pe locul 12 cu „Love Is On My Side”, o piesă clasică de rock din anii ’70 a cărui prezență nu ar fi fost deloc deplasată în catalogul lui Paul McCartney, scrie nytimes.com

Franceza ar putea deveni cea de-a doua limbă care să cucerească muzica pop la nivel mondial

În ultimii câțiva ani, muzica pop de limbă spaniolă a urcat în topurile americane și europene grație unor prezențe precum Bad Bunny, Rosalia și C. Tangana. Să fi venit acum rândul francezilor? Sâmbătă, Barbara Pravi a clasat Franța pe locul al doilea cu „Voilà” – o șansonetă tradițională pe care mulți critici au comparat-o cu cântecele lui Edith Piaf. Pe locul al treilea s-a plasat melodia „Tout l’Univers” (Tot Universul) a grupului Gijon’s Tears din Elveția, tot în limba franceză.

Europa urăște Marea Britanie (și Germania, dar ceva mai puțin)

James Newman, concurentul din partea Marii Britanii, a avut parte de cea mai jenantă noapte, neprimind niciun punct din partea juriului, dar nici din partea publicului. Este pentru prima oară începând din anul 2003, când Marea Britanie termină concursul cu zero puncte. Să fi avut asta vreo legătură cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană?

Dar s-ar putea să nu fie asta. Sâmbătă, Germania, forța dominantă a politicii europeneGermaniaEurp, a primit doar trei voturi, ocupând penultimul loc. Prezența Spaniei a primit numai șase voturi, iar cea a Olandei, 11. Euroviziunea dispune de cel mai grozav sistem de votare din lume.

Procesul de votare al Euroviziunii este complicat și durează mai multe ore, cu jurii răspândite în 39 de țări – unele, precum Australia, deloc aproape de Europa – și cu un vot separat din partea publicului. Dar sâmbătă, votarea a fost un moment strălucit al concursului. Pe măsură ce voturile erau anunțate, conducerea s-a schimbat de mai multe ori între melodii, la început, Franța și Elveția părând să ajungă învingătoare înainte ca Islanda să intre și ea în cursă, iar Italia a făcut ravagii, bucurându-se de un mare sprijin din partea publicului. Se prea poate ca votul să fie complicat, dar poate că alte ceremonii importante de decernare a unor premii, precum Premiile Grammy, ar trebui să se gândească să adopte asemenea sisteme, care să implice și publicul.

