Compania Farmec a traversat de-al lungul istoriei sale bogate multe perioade de criză și de traziție, cea mai semnificativă fiind Revoluția și trecerea la o economie de piață liberă. Preocuparea pentru calitatea produselor, onestitatea business-ului și orientarea spre inovație și performanță, în acord cu nevoile consumatorilor, au fost mereu valorile care ne-au ghidat nu doar să rezistăm de mai bine de un secol, ci și să evoluăm și să facem din Farmec și Gerovital două branduri-emblemă pentru România. Farmec este astăzi cel mai mare producător român de cosmetice, iar Gerovital este lider de piață în 2019 pe segmentul produselor antirid și brandul numărul 1 pe segmentul Care cu cotă de 27,8%, conform datelor Nielsen [Calcul realizat pe baza datelor Nielsen din serviciul de retail audit realizat pentru segmentul Antiwrinkle din categoria Face Care, valoare vânzări, pentru perioada Ianuarie 2019 – Decembrie 2019 (perioade cumulate Ianuarie 2019 – Decembrie 2019), pentru Total Romania Retail].

Întregul proces de lansare a dezinfectanților a fost misiunea principală a fiecăruia angajat Farmec

Am început anul 2020 cu planuri remarcabile, atât în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea produselor, cât și expansiunea comercială. În 2019 am avut o creștere a cifrei de afaceri cu 10% față de anul precedent și pentru 2020 ne-am propus un rezultat cel puțin la fel de bun. În martie, când am întrevăzut gravitatea situației pe care o va crea noul Coronavirus, am înțeles că trebuie să ne adaptăm la un nou context socio-economic și să acționăm rapid. Iar nevoia pe care am identificat-o era cea de dezinfectanți – dezinfectanți produși în țară, fiindcă pe cei de import nu ne mai puteam baza.

Am creat un task force care să gestioneze cât mai eficient dezvoltarea noilor produse biocide, care presupunea testarea rețetelor, obținerea avizelor, crearea designului, achiziția de materii prime și ambalaje, readaptarea liniilor de producție și distribuția. Am ales să urmăm recomandările Organizației Mondiale a Sănătății de a folosi ca substanță activă alcoolul în proporție de minim 70%. Astfel, am dezvoltat gama Dermofarm, care conține dezinfectanții pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool etilic 80%, creați special pentru unitățile medicale și alte spații în care se impune un grad ridicat de igienă. Pentru uz personal, au fost create două produse pentru mâini: Gelul Dezinfectant Farmec și Loțiunea Dezinfectantă Farmec.

Întregul proces de lansare a dezinfectanților în decurs de o lună – în condițiile în care o lansare poate dura până la doi ani – a fost o provocare imensă, a fost misiunea principală a fiecăruia angajat al companiei Farmec. A trebuit să găsim soluții în timp record.

În același timp, am înțeles că trebuie să ne arătăm și mai mult sprijinul pentru actorii din linia întâi și pentru întreaga populație. Astfel, am dezvoltat campania #Oamenicufarmec, un manifest prin care le mulțumim celor din prima linie pentru lecția de frumusețe – frumusețea de a fi om în fiecare zi.

Totodată, am oferit ONG-urilor care ajută la combaterea pandemiei, organizațiilor partenere sau direct spitalelor atât suport financiar, cât și produse din portfoliu, precum dezinfectanți, igienizanți și produse de îngrijire personală în valoare de peste 50.000 euro.

Am continuat planurile de modernizare și dezvoltare a produselor cosmetice

Chiar dacă ne-am concentrat pe aceste produse noi, pe producția de săpunuri și creme de mâini, ne-am continuat și planurile de modernizare și dezvoltare a produselor cosmetice. La începutul verii, am relansat gama de dermatocosmetice solare, Gerovital H3 Derma+ Sun, cu o nouă formulă de protecție, mai eficientă, și cu o nouă înfățișare modernă și proaspătă. În octombrie am pus pe piață gama modernizată Gerovital H3 Classic, care o are drept ambasador de brand pe actrița Medeea Marinescu. Gerovital H3 Classic este cel mai longeviv brand anti-age românesc – care duce mai departe moștenirea Anei Aslan prin complexul inovator antiage H3.

Am continuat investițiile în magazinele proprii și am deschis două noi magazine Gerovital: unul în incinta Shopping City Târgu Mureș și al doilea în noul mall AFI din Brașov. Astfel, rețeaua de magazine ajunge la un număr total de 30 de unități naționale. Prin magazinele de brand cautăm să fim cât mai aproape de consumatori, unde le oferim o experiență completă, unde îi ascultăm și îi consiliem.

Am învățat că o criză poate genera inovații și soluții remarcabile, atunci când există încredere și cooperare între oameni

Pentru primele 8 luni ale anului, avem o creștere a cifrei de afaceri cu 7,3%, care este un rezultat foarte bun, în acest context marcat de necunoscute și dificultăți. Privim cu încredere către viitor, punând în centrul planurilor pentru 2021 responsabilitatea, transparența și grija pentru siguranță și frumos. Compania Farmec încheie acest an istoric mai puternică, fiindcă am învățat că o criză poate genera inovații și soluții remarcabile, atunci când există încredere și cooperare între oameni. Știu că mă pot baza pe echipa mea și pe susținerea românilor, care se reorientează către produse românești.

Vom avea un an 2021 mai bun dacă rămânem uniți în binele comun și aplicăm ce am învățat din 2020.

