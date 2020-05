După plecarea ducilor de Sussex în America, ies la iveală din ce în ce mai multe secrete. Se pare că staff-ul din palatul regal avea mari probleme cu Meghan Markle din cauza comportamentului său față de monarhie.

Potrivit The New Yorker, Meghan Markle a fost motivul pentru care mare parte din personal de la palat și-a dat demisia.

Se pare că de vină era caracterului imposibil ca ducesă. Totodată, aceasta a primit și unele dintre cele mai sugestive porecle, acestea fiind „Uraganul Meghan”, sau „Ducesa dificilă”.

Ce le făcea angajaților

Camilla Tominey, jurnalistul The Telegraph care scrie de peste un deceniu despre familia regală britanică, a explicat pentru The New Yorker motivele pentru care s-au creat probleme mari între Meghan Markle și staff-ul de la Palatul Buckhingham.

Potrivit acesteia, a fost vorba despre o „ciocnire culturală„ între libertina canadiancă și personalul britanic, nemulțumit de trecutul de vedetă al lui Meghan Markle, dar și de lipsa de respect arătată de brunetă față de monarhie.

„Există o ierarhie a personalului care se află la Palatul Buckingham de ani de zile, pentru a servi regina şi ţara. Pprin urmare, au existat divergenţe în ceea ce priveşte pretenţiile avute de Harry şi Meghan, în special de ducesă, la modul: «Ei bine, stai un pic, cine crezi că eşti?»”, a explicat jurnalista britanică.

Un caracter imposibil

De asemenea, în tot Regatul, au circulat o serie de povești despre caracterul imposibil al Ducesei de Sussex. Mai multe voci din anturajul acesteia susțineau că Meghan era obsedată de control, că avea prea multe pretenții și că își teroriza angajații.

Zvonurile nu au rămas. Acestea au fost alimentate și de lanțul de demisii de la Palatul Kensington, care a culminat cu cea a asistentei personale a Ducesei de Sussex, după doar șase luni de la nunta regală.

Totodată, a mai existat și speculația cum că Meghan Markl ar fi făcut-o să plângă pe Kate Middleton la puțin timp după ce născuse.