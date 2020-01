Parlamentarii s-au lăudat astăzi că au eliminat pensiile speciale, dar un deputat al celor de la UDMR a dat cărțile pe față în acest scandal. Statistica acestuia este de-a dreptul zdrobitoare. Ce s=a eliminat astăzi, chiar dacă ar trece de filtrul CCR, ar însemna o economie infimă la bugetul de stat.

Câte pensii speciale s-au eliminat?

Legea care a provocat dezbateri aprinse intre toate partidele nu rezolvă decât situația a 4% din pensiile speciale care se acordă în Romania. De luni de zile partidele se acuza reciproc pe aceasta tema de ipocrizie si dezinformare.

Deputatul UDMR, Szabo Odon, a spus ca pensiile speciale totalizeaza 8,72 miliarde de lei. Din acești bani, diplomatii beneficiaza de 0,06% din acea suma, parlamentarii – 0,04%, magistratii – 0,85%. Principalele categorii de pensii speciale sunt platite celor din sistemul de aparare si siguranta nationala (MAI, MAPN, servicii secrete), pensii speciale la care nu se umbla prin această lege.

„Practic prin aceasta propunere in momentul de fata, pe care o aveam si care nu merge pe principiul propus de noi, ori eliminam toate pensiile speciale si trecem pensiile ocupationale pe contributivitate si le recalculam, bugetul afectat e sub 4%. 96% din pensiile speciale raman in vigoare”, a zis deputatul.

Legea prevede ca se elimina pensiile speciale pentru:

Parlamentari (indemnizație limită vârstă)

Judecătorii, procurorii (pensie de serviciu)

Foștii Președinți ai României

Primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene (indemnizație pentru limită de vârstă)

Judecătorii CCR (pensie de serviciu)

Membrii Curții de Conturi

Avocatul Poporului

Funcționarii publici parlamentari

Corpul diplomatic și consular

Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertizare Criminalistice

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă

