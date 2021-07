Înghețata este pentru noi toți unul dintre cele mai savuroase deserturi, mai ales în această perioadă. Fie că o mâncăm în fața televizorului, pe stradă, în parc sau la terasă, ea ocupă un loc fruntaș pe lista lucrurilor la care ne gândim cu drag, în mod special pe timp de vară.

Mulți dintre noi avem o părere greșită și credem că înghețata poate fi mâncată fără restricție, pe motiv că nu ar îngrășa. Este complet fals. Poate nu știați, dar o îngheţată din comerţ este o adevărată bombă calorică. În marea majoritate a cazurilor, ea depăşește 200 de calorii per 100 g. Cu alte cuvinte, o înghețată are jumătate din valoarea calorică a unui prânz sănătos format din peşte şi salată.

Acest desert are conservanţi şi coloranţi, plus că este bogată în zaharuri industriale (circa 50%) şi grăsimi saturate (circa 45%). Spre exemplu, o înghețată cu ciocolată și lapte de 80 de grame are 188 de calorii. Dacă alegi să mănânci trei cupe cu, spre exemplu, ciocolată, vanilie și căpușni, numărul caloriilor va ajunge la 255 de calorii.

Câte calorii are, de fapt, înghețata. Cum poți scăpa de această grijă

Dacă vrei însă să nu te îngrași, ba chiar să pierzi câteva kilograme, înlocuiește înghețata cu o masă. Cu alte cuvinte, alegi desertul preferat al verii, dar nu mai pui nimic în gură în acel moment. Este o modalitate pe care italienii o practică.

Cel mai bine ar fi să-ți prepari înghețata acasă, având astfel control deplin asupra ingredientelor. Înghețata de casă se poate face doar din iaurt și fructe. Se amestecă, se pun în pahare de plastic și se îngheață. Acest tip de desert este extrem de sănătos, nu are grăsimi și coloranți.

Nu trebuie omis că înghețata are o serie de beneficii. Scade presiunea sângelui, elimină balonarea, crește imunitatea, previne aparitia pietrelor la rinichi. Cu alte cuvinte, nici exclusa din alimentație, dar nici consumată în exces.

Sursa foto: Dreamstime