Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizz-ul de la noi. Cei doi sunt împreună de doi ani și în ciuda diferenței de vârstă de 17 ani, cei doi se înțeleg foarte bine. Actrița a dezvăluit recent cum se rezolvă certurile dintre ea și partenerul său.

Ce spune despre rolul din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609′ Doina Teodoru se declară cucerită de personajul pe care îl joacă acum în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609′.

„Întâlnirea cu el a fost fulgerătoare. L-am văzut, l-am plăcut. Doamne ajută,bine că i-a plăcut și Ruxandrei cum mi-a plăcut și mie. Sunt mamă în acest serial, dar sunt și fiică și, uneori, și soție”, mărturisește ea pentru Unica.

„Nu este prima dată când am rol de mamă. Am mai jucat într-un lungmetraj. Am fost mamă de băiat. Se poate spune că am experiență în acest domeniu. Îmi place foarte mult și am noroc de un copil extraordinar. Iulia e foarte cuminte, e super disciplinată, are simțul umorului. E tot ce mi-aș putea dori de la un copil pe set”, precizează actrița.