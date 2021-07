Cătălin Măruță, lovit din toate părțile. Alex Velea și Antonia au dat replica finală: Nu mai vreau să îl mai văd

Replicile respective au venit după ce prezentatorul de la Pro TV a făcut câteva afirmații în public la adresa Antoniei care l-au revoltat pe cântăreț. Invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, Alex Velea a povestit ce anume l-a deranjat.

„Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta.

Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna.

Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea.

Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a spus Alex Velea la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Replica oferită de Antonia

Totodată, Antonia a transmis următoarea replică, pe pagina sa de Instagram.

„Ajută-i pe ceilalți cu așteptări zero. Nu îți va veni să crezi cât de mare este recompensa. Pentru că se întoarce roata. Bunătatea este un limbaj pe care surzii îl pot auzi și orbii îl pot vedea”, a scris Antonia într-un InstaStory.

Amintim că prezentatorul de la Pro TV a transmis următorul mesaj, tot pe Instagram, într-o încercare de a remedia situația.

„În prietenie, ca-n fotbal, sunt și faze tensionate, uneori din teren vezi situația altfel decât e, iar de pe margine, pentru ceilalți, meciul pare chiar pe viață și pe moarte. La final însă, bărbații își strâng mâna și chiar se apreciază. Peste ani, o să ne amintim de toate câte s-au întâmplat și s-au spus”, a scris Cătălin Măruță.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea