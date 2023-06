A ajuns până în finala Survivor România, spre surprinderea multora!

Carmen Grebenișan a fost finalistă a ediţiei 2023 a show-ului de la ProTV, dar a participat anterior şi la Asia Express, pe Antena 1, unde a făcut echipă cu Alina Ceușan.

De unde pleacă vedetele cu mai mulţi bani, de la ProTV sau de la Antena 1?

Acum, influenceriţa a intrat în vizorul lui Cătălin Măruţă, care a stors-o de informaţii şi a vrut să afle cine plăteşte mai bine: ProTV sau Antena 1?

„Unde ai câștigat mai mulți bani, la Survivor sau la Asia?”, a fost întrebarea pusă de Cătălin Măruţă, în cadrul podcastului pe care îl găzduieşte.

„Mai mulți bani am câștigat după”, a replicat Carmen Grebenișan.

Vedeta ProTV a insistat, dorind să afle mai multe detalii: „După Asia sau după Survivor? Unde au plătit mai bine, la Antenă sau la PRO TV?”

Totuşi, Carmen Grebenișan a evitat să dea un răspuns clar la această întrebare, afirmând doar că: „Stai puțin, că eu lucrez cu agenție. Au procentul lor, îți dai seama. Se ocupă de toate proiectele mele și sunt mulțumită de ei, de Global Records.”

Survivor România, un reality show mult mai dificil decât Asia Express

În schimb, concursul de la ProTV i s-a părut mai dificil decât sezonul petrecut la Asia Express, a recunoscut aceasta.

„La Survivor (a fost mai dificil – n.r.). A fost mai greu pentru că e de cursă lungă și e mai mult joc psihologic”, a mărturisit Carmen Grebenișan în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Iar subiectul banilor a fost unul care a provocat stres în rândul mai multor concurenţi, a mai povestit influenceriţa.

„Multă lume a fost stresată, în timpul show-ului… Am văzut că se vorbea despre sumele de bani (care se câștigă – n.r.). Toată lumea fugea după bani, până și din clanul Faimoșilor.

Discutau mult, ce sume, când se face plata… Eu am întrebat: «Măi, oameni buni, da voi chiar ați venit doar pentru bani?»

N-ai nicio șansă să ajungi în față dacă ai venit doar pentru asta”, a spus Carmen Grebenișan, aflată faţă în faţă cu Cătălin Măruţă.

Carmen Grebenișan: Tenul meu a luat-o razna la Survivor, încă din a doua lună am făcut acnee

Nu este pentru prima oară când Carmen Grebenișan se plânge de ce a trebuit să îndure cât timp a fost la Survivor România. După ce a revenit din Republica Dominicană, ea a povestit că a avut probleme serioase cu tenul.

„Tenul meu a luat-o razna la Survivor, încă din a doua lună am făcut acnee destul de pronunțată. Am trecut prin multe stări, dar aveam încredere că o să își revină, având în vedere că era o dereglare hormonală și eu nu avusesem niciodată acnee.

Abia după ce am ajuns acasă a început să își revină, după ce am aplicat exfolianți la greu (am agresat puțin tenul), retinol și AHA. Momentan e ok, însă luni merg la Daniela Naja pentru o evaluare. Vă țin la curent.

P.S.: Abia acum am simțit, „pe pielea mea” ce înseamnă acneea și am reușit să înțeleg persoanele care trec prin asta. Poate fi demoralizant, însă mereu există soluții!”, a transmis Carmen Grebenişan pe contul său de socializare, în urmă cu câteva zile.