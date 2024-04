Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, susține o conferință de presă în ziua de vineri, 19 aprilie. El ar urma să-şi înregistreze oficial candidatura.

„Am auzit și eu ca și dvs. declarațiile publice ale dlui Ciucă și dlui Ciolacu. Consider că e util să facem asta cât mai repede. Nici eu, nici presa, ci doar o instituție, ANI poate să constate incompatibilitatea. Din punctul meu de vedere eu n-am făcut nimic care să-mi dea impresia că sunt într-o stare de incompatibilitate.

Am operat și în alte spitale de stat și în Republica Moldova, la solicitarea colegilor mei, am oferit expertiza mea și în alte spitale private, atunci când mi s-a solicitat. Eu nu fac o chirurgie simplă, fac o chirurgie complicată aici, la spitalul Universitar. Nu e un domeniu accesibil oricui și am făcut orice să-mi ajut pacienții și colegii.

Legat de participarea mea la consultațiile la Anemona, mi-am ajutat colegii care lucrau acolo și am răspuns și solicitărilor unor pacienți care îmi cereau sprijinul. Sunt absolut liniștit și dorm liniștit pentru că mi-am ajutat pacienții.

Pacienții aleg singuri la ce medic merg și unde merg, la sistemul public sau privat. În orice spital privat e varianta ca pacienții să meargă în regim al CNAS sau în consultație plătită.

Legea 95 a fost modificată în 2016 prin OUG care a introdus un alt regim al incompatibilităților în sistemul medical și a creat haos. Această OUG nu a trecut niciodată de Parlament, nici măcar nu a fost pusă pe ordinea de zi, dar produce efecte juridice. Legea spune că funcția de manager e incompatibilă cu orice altă activitate remunerată sau neremunerată cu excepția activității medicale în același spital.

Timpul liber nu mai există pentru că nu poți să faci nicio activitate neremunerată de niciun tip. Dacă am fi obiectivi, am găsi foarte multe situații de acest tip. Eu am vrut să fac o administrație publică în București mizând pe un sprijin politic stabili în Consiliul General. Eu nu am vrut niciodată să fac o administrație politică în capitală”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.