Spitalul Universitar din București și Fundația Magna cum Laude-Reut au semnat un acord prin care elevii din București și din alte orașe din țară vor avea șansa să întâlnească medici, să viziteze Unitatea de Primiri Urgențe și diverse secții ale spitalului și să asiste la intervenții medicale.

Ideea acestui parteneriat a fost propusă de doi elevi, Sasha Constantin Badiu și Yarina-Andreea Beștoiu, care au creat un club pentru copiii interesați să afle mai multe despre profesia de medic, să viziteze spitalul și să vadă dacă li se potrivește acest domeniu. Propunerea lor a fost bine primită de adulți. În urma acestei inițiative, a fost încheiat un parteneriat educațional cu Fundația Magna Cum Laude-Reut.

Elevii care participă la acest proiect se vor reuni într-un club numit „Clubul de Medicină Medspath”. Numărul copiilor înscriși în club aproape a ajuns la 100. Inițial, cei doi intenționaseră să creeze o comunitate cu un maxim de 25 de elevi, însă, pe măsură ce numărul celor interesați a crescut, au decis să coopteze și colegi de la alte școli.

„Ajungem aproape la o sută de copii înscrişi în club. (…) Am pornit cu gândul să creăm o comunitate. Iniţial am zis că o să avem maxim 25 de elevi de la noi de la liceu. Apoi, când am văzut că numărul creşte, am cooptat şi colegi de la alte şcoli”, a explicat, marți seară, Sasha Constantin Badiu în cadrul unei intervenții TV.