Aparat de aer conditionat Platinium X-9000HC, Functie racire si incalzire, Telecomanda, Afisaj digital (Alb)

Acesta este cel mai ieftin aparat de aer conditionat pe care il puteti cumpara acum de la evoMAG. Este un model portabil, cu o capacitate de racire de 9000 BTU. Se instaleaza usor, raceste foarte bine si are un raport foarte bun calitate – pret, lucru demonstrat de review-urile pozitive primite de la cei care l-au ales deja. Are functie de racire si incalzire, auto swing si afisaj digital. Se livreaza cu o telecomanda din care puteti controla modul sleep, timerul, functia autorestarter. Panoul are ecran touch electronic, usor de inteles.

Aparat de aer conditionat Heinner HAC-12OWF-BK Obsidian Inverter, 12000 BTU, Clasa energetica A++, Wi-Fi Control (Negru) = 2299lei

Heinner este un bine cunoscut producator de aparate de aer conditionat de buget, iar modelul de fata are caracteristici foarte interesante. La prima vedere, Heinner HAC-12OWF-BK atrage prin designul neted si curat, el fiind negru. Este un model cu mono-split, capacitate de racire 12000 BTU si capacitate de incalzire de 13000 btu. Nu este foarte zgomotos si se livreaza cu filtru anti-praf si filtru catalizator.

Aparat de aer conditionat portabil Orion OMAC-1680H, 9000 BTU, Racire, Purificare (Alb/Negru) – 1133 lei

Orion OMAC-1680H este un alt aparat de aer conditionat din categoria modelelor de buget. Daca sunteti in cautarea unui aparat ieftin, merita sa-l aveti si pe acesta in vedere. Este portabil si poate fi mutat cu usurinta, in caz de nevoie. Capacitatea sa de racire este de 9000 BTU, suficient cat sa raceasca bine o garsoniera sau o camera. Kitul de instalare este inclus in pret, detaliu care face montarea mai usoara si mai economica. Are si functie de purificare a aerului.

Aparat de aer conditionat LDK 9 SHAPE-O, capacitate racire 9.000 BTU, Inverter, WiFi alb Control, Kit de instalare inclus, Clasa energetica A++ (Alb) = 1538 lei

Cu o capacitate de racire de 9000 BTU, kit de instalare inclus in pret, functie speciala wifi ready, functii de incalzire, dezumidificare, racire, ventilare, acest aparat de aer conditionat poate fi una din cele mai bune alegeri pentru cei care cauta solutii de buget pentru a aduce racoare in spatiile interioare. Este un aparat cu un consum mic de energie, iar asta se va vedea in sumele inscrise pe facturile de curent, care nu va vor lua prin surprindere. Este perfect pentru a raci un dormitor sau un living de peste 20 mp.

Aparat de aer conditionat Samsung Luzon AR12TXHZAWKNEU, capacitate de racire btu 12000 BTU, Clasa energetica A++/A+, Fast cooling, Mod Eco (Alb) = 2314 lei

Modelul acesta de la Samsung face parte din categoria aparatelor de aer conditionat inzestrate cu proprietati si functii optimizate, pentru a raci spatii mai mari, de peste 30 mp. Are filtru Easy Filter Plus, afisaj digital si are o eficienta energetica de racire, de clasa A++. Cele mai importante functii pe care le regasiti pe acest aparat de aer conditionat sunt climatizarea, racirea, dezumidificarea, ventilatia. Are timer pentru programare si auto restart, Mod ECO, racire rapida, control rafinat al fluxului de aer.

Acestea au fost cele mai ieftine 5 aparate de aer conditionat pe care va puteti baza. Unele sunt pentru spatii mai mici, cu 9000 BTU capacitate de racire, iar altele sunt cu 12000 capacitate de racire, concepute pentru spatii mai generoase. Pentru mai multe oferte la aparate aer conditionat, vizitati evoMAG. In stoc aere conditionat cu filtru antibacterian, filtru lavabil, lg artcool, mașini de spălat, aere conditionat lg si aer conditionate mobil clasa aa.