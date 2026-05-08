Joel Weinshanker controlează grupul Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de entertainment, obiecte de colecție, costume, jocuri și branduri de lifestyle, care s-a extins rapid în ultimii ani printr-o serie de achiziții strategice.

Tranzacția dintre asociații CADB și o entitate din cadrul grupului Ad Populum a fost realizată la câteva luni după încheierea unui litigiu soluționat la una dintre cele mai importante curți de arbitraj din Statele Unite. În urma acestei decizii, compania românească a fost transferată integral către moștenitorii Principesei Ileana a României.

Profit.ro a relatat că, în urma disputei de arbitraj, structura acționariatului Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB) era împărțită între mai mulți moștenitori și entități. Dominic Habsburg Lothringen deținea 33,34%, iar ceilalți acționari individuali și membri ai familiei Holzhausen și Sandhofer dețineau participații cuprinse între 1,66% și 6,67%. Compania Bran Capital Beteiligungs avea 33,33% din firmă.

Ulterior, firma VT Bran, creată de o companie americană din grupul Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale CADB. Restul acțiunilor au rămas distribuite între membrii familiei Habsburg și ai familiilor asociate, în procente reduse, în timp ce Bran Capital Beteiligungs a ieșit din acționariat.

În urma acestei tranzacții, conducerea CADB a fost preluată de Steven Bieg, director financiar al Ad Populum. De asemenea, a fost semnat un contract de superficie cu moștenitorii Castelului Bran, în calitate de coproprietari.

După preluare, Ad Populum a demarat în România un proces de recrutare pentru administrarea operațiunilor zilnice ale Castelului Bran, incluzând vânzarea biletelor, coordonarea personalului, mentenanță, organizarea de evenimente, raportare financiară și activități administrative, precum și angajarea de ghizi turistici și personal comercial.

Contactați pentru detalii privind strategia de operare, reprezentanții Ad Populum nu au oferit un răspuns până la momentul publicării.

Joel Weinshanker, figura centrală din spatele Ad Populum, este cunoscut ca administrator al Graceland, reședința lui Elvis Presley din Memphis, unde gestionează activitățile turistice, licențierea și evenimentele dedicate artistului. El este acționar majoritar al conglomeratului Ad Populum, care deține branduri precum NECA, Kidrobot, WizKids, Rubies, Chia Pet, Smiffys, dar și complexul turistic Graceland.