Carmen Brumă a dat o lovitură de proporții din abonamentele pe care le vinde. Ea este antrenor personal și a reușit să-și pună pe picioare propria afacere.

Nu multă lume știe însă că soția lui Mircea Badea a avut probleme cu kilogramele în plus pe toată perioada adolescenței. A făcut tot ce i-a stat în putință să slăbească și a urmat tot felul de diete. În final, a reușit să găsească echilibrul între o alimentație sănătoasă și exerciții fizice. În acest mod, Carmen Brumă a ajuns la o siluetă de invidiat iar ulterior vedeta a devenit antrenor personal și și-a creat abonamente speciale.

„Faptul că am fost grasă, că am avut cu peste 35 de kilograme peste câte am acum este în acest moment unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a întâmplat în viață. Datorită acelei experiențe eu sunt acum cine sunt și fac ceea ce fac acum”, a povestit, la un moment dat, Carmen Brumă.

Cât costă abonamentul preferat în rândul clienților

Soția lui Mircea Badea are acum șase programe diferite, adaptate pentru nevoile fiecărui client.

Unul dintre cele mai preferate abonamente în rândul clienților este „Abonamentul de urgență” pe care-l vinde cu 45 de lei. Acesta cuprinde un program online de dietă și antrenamente pentru trei săptămâni. Un alt program este „Suplă&Sănătoasă în post” ce durează șapte săptămâni și are prețul de 40 de lei.

Pentru perioada în care toate vor să fie în cea mai bună formă, Carmen Brumă aduce și pachetul „Super Silueta de Plajă”, pentru care cere 55 de lei. Despre acest program a oferit detalii în trecut.

Super silueta de plajă gândită de soția lui Mircea Badea

Super silueta de plajă by Carmen Brumă cuprinde un plan alimentar pentru 4 săptămâni cu 3 mese pe zi și 5 antrenamente pentru acasă, încălzire și stretching.

„Nu faci foamea pentru că e cea mai proastă soluție. Poți să dai jos aparent o perioadă dar apoi organismul nu mai reacționează și la un moment dat vei fi obligat să trăiești cu doar două frunze de salată pe zi pentru că tot ce înseamnă peste se stochează sub formă de grăsimi”, a povestit acesta. Ea a menționat că dieta sa cuprinde 3 mese pe zi fără gustări pentru că este un program pe termen scurt.

„Nu mi se pare corect să dau un număr de kilograme (pe care îl poate slăbi cineva care urmează programul de slăbit, n.r.) pentru că sunt foarte mulți factori care intră aici în joc. Depinde de la ce greutate pornești, depinde ce istoric legat de cure de slăbire ai, depinde ce compoziție corporală ai pentru că un bărbat care o masă musculară mare va da mult mai multe kilograme. O femeie care are un procent mai mare de grăsime nu va reacționa la fel. Depinde ce vârstă ai, cât de stric urmezi programul, depinde dacă faci antrenamentele așa cum îți spun eu să le faci. Deci, sunt multe variabile, dar de slăbit slăbești sigur. Poți să slăbești și 8 kilograme”, a spus Carmen Brumă.

Programele puse la punct de Carmen Brumă

La prețul de 50 de lei este un program special pentru cele care vor să devină mame, fiind numit „Jurnal de gravidă”.

Viitoarele mirese au, de asemenea, un program special, respectiv „Intră în rochia de mireasă”, pentru care cere 40 de lei. „Vedeta” programelor de slăbit pe care le oferă Carmen Brumă este „Programul 3S: Sănătoasă, Suplă și Sătulă”, care costă 52 de lei.

La un calcul simplu, se poate observa că soția lui Mircea Badea face bani frumoși învățându-și clientela cum să se mențină la greutatea dorită sau chiar să piardă kilograme bune.