Care este cea mai sigură clădire din București. Tocmai a primit certificatul

One Tower, o clădire de birouri situată în zona Floreasca şi aflată încă în faza de construcţie poate fi considerată cea mai sigură din România, cel puţin din perspectiva certificărilor internaţionale pe care le-a obţinut.

One Tower, clădirea de birouri parte din ansamblul multifuncţional One Floreasca City dezvoltat de One United Properties la intersecţia bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca, a obţinut din partea US Green Building Council pre-certificarea LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum, cea mai bună performanţă a unei clădiri în faza de construcţie de pe piaţa românească, transmite un comunicat al dezvoltatorului.

În urma evaluării GBCI (Green Business Certification Inc.), organizaţie de top care recunoaşte în mod independent excelenţa în performanţa şi practica industriei de afaceri la nivel global, One Tower a obţinut prestigioasa pre-certificare LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum, care este totodată şi cea mai strictă acordată în domeniul dezvoltării durabile şi „green” a construcţiilor.

„Certificarea obţinută ne onorează şi ne obligă să continuăm eforturile companiei de a livra proiecte sustenabile, cu un impact minimal asupra mediului înconjurător”, spune Ionuţ Dumitrescu, Co-fondator One Office, divizia de birouri a One United Properties.

„Dorinţa noastră este de a construi birouri care se concentrează pe bunăstarea angajaţilor din aceste sedii, prin apropierea de parcuri şi zone verzi, accesul la sport prin activităţi exterioare, precum şi încorporarea în concept a numeroase servicii legate de sănătatea şi alimentaţia oamenilor. Această strategie o aplicăm în toate proiectele noastre: One Tower, parte din One Floreasca City, One Cotroceni Park şi One Verdi Park.”