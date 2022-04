Cea mai scumpă proprietate a Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), un teren de 4.106 mp situat în una dintre cele mai exclusiviste zone din București a fost scos la vânzare pentru un preț de peste 13,6 milioane de euro.

Terenul a fost cumpărat la peste 3.300 de euro pentru un mp

Terenul în cauză, vândut de RA-APPS în cadrul unei licitații în decembrie 2021 se află pe Bulevardul Mircea Eliade, peste drum de clădirea Eliade Tower. Licitația a pornit de la 7,30 milioane de euro fără TVA, și s-a adjudecat la valoarea de 13,6 milioane de euro, fără TVA. Astfel, prețul pentru un metru pătrat se ridică la peste 3.300 de euro, fără TVA.

Terenul, cu deschidere la bulevardul Mircea Eliade, are în spate hotelul Diesel, iar peste drum se află clădirea Eliade Tower și proiectul One Floreasca City, dezvoltat de One United Properties.

Cumpărătorul acestui teren ar fi firma Comat Auto, după cum arată informațiile obținute de economica.net. Compania Comat Auto este deținută de Auto Cobălcescu în proporție de 62,19%, Ioana Stănculescu deține 34,62% și soțul acesteia, Eugen Stănculescu, deține 3,19%. Cei doi soți sunt fondatorii dealerului de automobile Auto Cobălcescu.

Proprietarii Auto Cobălcescu mai pregătesc și alte proiecte imobiliare

Proprietarii companiei Auto Cobălcescu mai pregătesc un proiect rezidențial cu 1.500 de apartamente pe un teren de opt hectare situat lângă magazinul Dedeman din Ghencea, București.

De asemenea, Ioana Stănculescu mai deține un teren de 3.000 de mp peste drum de magazinul Supeco, pe strada Postăvarul din Sectorul 3, unde Primăria a aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construcția unui mic centru comercial cu demisol, potrivit profit.ro.