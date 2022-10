One United Properties achiziționează clădirea de birouri Eliade Tower

Clădirea Eliade Tower este situată pe Bulevardul Mircea Eliade nr. 18, în imediata vecinătate a ansamblului multifuncțional premiat internațional One Floreasca City, dezvoltat de One United Properties pe un teren de 2,9 ha (pe care se afla fosta fabrică Automatica – loc abandonat de mulți ani în centrul Bucureștiului). Ansamblul are o componentă de birouri – One Tower, trei turnuri rezidențiale – One Mircea Eliade și o zonă comercială – One Gallery (fosta fabrică Ford).

„Suntem interesați de oportunități de achiziție de proprietăți cheie pentru portofoliul nostru, iar recenta noastră majorare de capital ne permite să continuăm aceste planuri. Eliade Tower este poziționat strategic lângă One Floreasca City, în poate cel mai dorit loc din Bucureștiul de astăzi. Pe termen scurt Eliade Tower va funcționa ca o clădire de birouri în portofoliul de birouri companiei noastre, dar pe termen mediu și lung vom analiza utilizarea optimă a proprietății”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Suprafața clădirii este de aproximativ 10.000 metri pătrați

Clădirea Eliade Tower are o suprafață de aproximativ 10.000 mp, fiind amplasată pe un teren de 4.224 mp, are 10 etaje și beneficiază de parcare supraterană. În prezent, este închiriată în proporție de aproximativ 50%.

Portofoliul de birouri One United Properties este acum format din One Tower, One Cotroceni Park, One Victoriei Plaza, One Herăstrău Office, One North Gate și Eliade Tower și va ajunge la o suprafață închiriabilă totală de peste 150.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2 până la sfârșitul anului 2022. Împreună cu portofoliul comercial, format în principal din Bucur Obor și One Gallery, fosta fabrică Ford, portofoliul total al companiei destinat închirierilor comerciale va ajunge la o suprafață închiriabilă de aproape 200.000 mp.

One United Properties, o companie inovatoare

One United Properties este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu.

One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.