În cadrul AGA, acționarii au aprobat, printre altele, distribuirea celei de-a doua tranșe a dividendelor, majorarea capitalului social cu aporturi în numerar sau emiterea de obligațiuni convertibile, precum și răscumpărarea de acțiuni. De asemenea, acționarii au ales noi membri ai Consiliului de Administrație. Cvorumul AGOA și AGEA a fost de peste 87%.

„În numele noului consiliu de administrație ales, aș dori să mulțumesc tuturor acționarilor noștri pentru angajamentul lor la AGA anuală. Piața imobiliară, în special cea rezidențială, are un potențial semnificativ de creștere și consolidare. Încrederea noastră în viitorul imobiliarelor ecologice și durabile a făcut din ONE un lider în acest segment. În timp ce culegem beneficiile acestor realizări, ne și pregătim afacerea pentru următorul capitol de creștere. Suntem încântați că am primit sprijinul investitorilor noștri pentru toate propunerile noastre, inclusiv operațiunea de majorare de capital, ceea ce arată că părțile interesate au încredere în strategia noastră de dezvoltare. Suntem hotărâți să ne accelerăm planurile de dezvoltare pentru a profita de oportunitățile ulterioare de pe piețe”, a declarat Claudio Cisullo, președintele Consiliului de administrație al One United Properties.

Pentru 2021, One United Properties va plăti un dividend total brut de 75 milioane de lei. Prima tranșă de dividende brute de 32,5 milioane de lei a fost aprobată în AGA din septembrie 2021 și plătită în octombrie 2021. Consiliul de Administrație a propus acționarilor aprobarea celei de-a doua tranșe de 42,5 milioane de lei. În urma aprobării în AGA, dividendul brut de 0.0165 lei pe acțiune va fi plătit în data de 30 mai 2022. Politica de dividende a One United Properties include plata dividendelor pe bază semestrială. AGA a aprobat și răscumpărarea de acțiuni în scop de trezorerie în limita totală a 10 milioane de lei, la un preț de achiziție maxim de 1,75 lei per acțiune.

AGA a ales un nou Consiliu de Administrație al One United Properties, format din șapte membri: Claudio Cisullo, Victor Capitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Dragoș Manda, Marius Diaconu, aceștia făcând parte din precedentul Consiliu de Administrație al One United Properties, precum și doi noi membri ai Consiliului – Augusta Dragic, co-fondator al Grupului Superbet, și Magdalena Souckova (Soucek), Country Managing Partner pentru EY în Republica Cehă între 2008 și 2021. Mandatele membrilor anteriori ai Consiliul de Administrație au expirat la 26 aprilie 2022, dată la care a fost numit noul Consiliu.

Acţionarii au aprobat o operaţiune de majorare a capitalului social

De asemenea, acţionarii au aprobat o operaţiune de majorare a capitalului social cu aporturi în numerar sau prin emiterea de obligaţiuni convertibile. One United Properties intenționează să strângă până la 750 milioane de lei pentru a alimenta strategia de creștere și pentru a permite companiei să profite de oportunități suplimentare de pe piață. AGA a delegat decizia finală privind tipul de operațiune care urmează să fie efectuată Consiliului de Administrație nou numit. Majorarea de capital planificată va fi a cincea pentru companie, care din iulie 2021 este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București după ce a strâns cu succes 252 milioane de lei într-o IPO.

Noul capital va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări, conform planului existent al companiei, în timp ce poziția actuală de numerar va fi folosită pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. One United Properties se află în prezent în negocieri avansate pentru zece dezvoltări viitoare, precum și în faze incipiente de discuții sau negocieri pentru alte peste 20 de dezvoltări. Cele zece dezvoltări aflate în prezent în negocieri avansate se concentrează în primul rând pe proprietăți rezidențiale pentru venituri medii și medii-mari. Dacă vor fi semnate, aproximativ 10.000 de apartamente cu peste 1 milion de metri pătrați suprafață construibilă brută ar urma să fie dezvoltate pe aceste terenuri de către One United Properties în următorii șapte ani. După ce vor fi dezvoltate, acestea ar putea genera o valoare brută de dezvoltare de peste 2.3 miliarde de euro și un potențial profit brut pentru One United Properties de 900 de milioane de euro. Aproximativ 10% din dezvoltări vor fi spații de birouri și comerciale. Accentul companiei este să investească cu prioritate în București, unde se află cea mai mare parte a rețelei.

În 2021, cifra de afaceri a One United Properties a crescut cu 109%, atingând un reper istoric de 1,120 miliarde de lei în venituri anuale consolidate. Atât în ​​segmentul rezidențial, cât și în cel de birouri, veniturile și profiturile au crescut semnificativ, permițând aproape triplarea profitului brut consolidat la 604,4 milioane de lei, în timp ce profitul net a ajuns la 509,7 milioane de lei. În ciuda investițiilor continue, poziția de numerar aproape s-a triplat la sfârșitul anului 2021, ajungând la 508,4 milioane de lei, în timp ce raportul credit/valoare a scăzut cu 6%, până la 24%. Rezultatele auditate ale One United Properties pentru 2021 sunt disponibile AICI.