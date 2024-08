Shaorma a câștigat o popularitate impresionantă în România, devenind unul dintre cele mai căutate preparate de tip fast-food.

Cu toate acestea, shaorma este adesea criticată pentru conținutul său caloric ridicat și pentru ingredientele sale, cum ar fi cartofii prăjiți și sosurile grase.

Totuși, doctorul Adrian Copcea vine să demonteze mitul shaormei ca fiind una dintre cele mai nesănătoase opțiuni de fast-food, oferind o perspectivă echilibrată asupra acestui preparat, scrie gândul.ro.

Aceasta este servită de obicei într-o lipie, care este adesea comparată cu crutoanele din salate. Potrivit doctorului Copcea, lipia nu este semnificativ mai nocivă decât crutoanele, având un impact caloric similar, în funcție de gramaje și de metoda de preparare. Astfel, pâinea nu reprezintă un factor decisiv în clasificarea preparatului ca fiind nesănătos.

Shaorma conține legume proaspete, cum ar fi roșii, castraveți și varză, ceea ce o face superioră altor preparate de tip fast-food care nu includ legume. Comparativ cu alte opțiuni precum covrigii sau biscuiții, shaorma are avantajul de a include legume, oferind un aport de vitamine și fibre.

Un alt aspect important este carnea utilizată. Aceasta poate varia, incluzând carne de pui, vită sau chiar curcan. Doctorul Copcea menționează că, în funcție de tipul de carne și de cantitate, shaorma poate fi comparabilă cu alte preparate în ceea ce privește aportul de proteine. Totodată, carnea din shaorma poate fi mai sănătoasă decât în alte fast-food-uri, dacă este preparată corect.

Cartofii prăjiți adăugați în sunt de obicei considerați un factor negativ, având un conținut caloric ridicat și fiind bogați în grăsimi. Doctorul Copcea recunoaște că o shaorma cu cartofi prăjiți este mai puțin sănătoasă decât o salată fără cartofi. Această opțiune nu este neapărat reprezentativă pentru toate variantele.

Sosurile pot varia de la maioneză grea la opțiuni mai ușoare, precum tzatziki sau sosuri pe bază de iaurt. Doctorul Copcea explică faptul că sosurile adăugate pot influența semnificativ valoarea calorică a shaormei. Alegerea sosurilor ușoare poate face shaorma mai sănătoasă comparativ cu alte fast-food-uri.

Doctorul Copcea argumentează că aceasta nu ar trebui să fie considerată printre cele mai nesănătoase opțiuni de fast-food. De fapt, shaorma poate fi mai sănătoasă decât alte preparate fast-food dacă se aleg ingredientele corecte și se evită combinațiile cu cartofi prăjiți și sosuri grele. Este important să se țină cont de modul în care este preparată și de ingredientele alese.

„Cam de asta spun eu că şaorma nu e chiar în topul alimentelor nesănătoase, mai ales dacă nu are cartofi prăjiţi şi sosuri grele şi e o lipie cu carne, legume şi, eventual, sosuri mai uşoare. Ba chiar e mult mai sănătoasă decât majoritatea alimentelor de tip fast-food.

Am făcut postarea doar ca să „dezmembrăm” un pic cele două şi să vedem DE CE ar fi o salată mai bună decât o şaorma şi DACĂ chiar e aşa. Poate că da, poate că nu… Depinde la ce ne uităm. Iar ultimul motiv pentru care nu sunt foarte „anti-şaormă” e că, totuşi, ingredientele le vezi acolo, exact cum le vezi şi la salată, ceea ce in această lume ultra-procesată a alimentelor e deja un mare plus. De departe o şaorma e mai bună decât nişte biscuiţi sau nişte patiserii cu cola, ca să zic aşa, mai simplu şi mai la obiect.

Mesajul general e că dacă ştim la ce să fim atenţi, putem judeca un pic mai bine alimentele, indiferent de „aura” pe care o au la o judecată în viteză. Dar, altfel, da, probabil că dacă etalonul pentru şaorma e „şaorma cu de toate”…sunt acolo şi bune şi rele. De fapt problema de bază era la cartofi prăjiţi cu sos. Nu la şaorma. Iar dacă deranjează pe cineva şaorma, există mult mai eleganta idee de „wrap” care mie îmi place foarte mult. Adică tot şaorma, dar cu o aură mult mai bună.

Poate v-am făcut poftă şi de şaormă. Cine ştie. Dar, dacă e pe-aşa, o şaormă artizanală, cu ingrediente bune, eventual cu sosuri mai light, e o idee bună oricând!…Nu cuvântul „şaorma” trebuie să fie problema. Ba chiar dimpotrivă. Ideea de a aglomera ingrediente bune într-o chestie pliabilă, precum lipia, mie chiar mi se pare foarte bună”, a mai precizat doctorul, pe Facebook.