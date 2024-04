Horațiu Regneală, directorul general al Renovatio Solar, a fost premiat în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru reînceperea producției de energie electrică la Borzești.

„Este un premiu care ne onorează. Și care atestă recunoașterea Renovatio în mediul de afaceri din România. Am început această călătorie în urmă cu mai bine de 20 de ani. Am pornit cu un vis îndrăzneț de a participa activ la tranziția României către energiile regenerabile. Și s-a întâmplat mai repede decât am sperat noi la vremea respectivă. Am fost pionieri în dezvoltarea și implementarea de proiecte de energie regenerabilă, în special fotovoltaic și eolian, încă din 2008. Am construit în 2009 prima centrală fotovoltaică de 1 MW la Singureni, care funcționează și astăzi cu succes. Am continuat prin construcția primei fabrici de panouri fotovoltaice din România, în 2010, la Satu Mare. Și am mers mai departe cu dezvoltarea de proiecte. Unul dintre cele mai frumoase este introducerea în ecosistemul Renovatio a Electrocentrale Borzești. Care, după 15 ani, la începutul lui 2024, a reușit să livreze în rețea primul MWh.“, a declarat Horațiu Regneală pe scena Galei Capital.