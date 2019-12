Capitala este primul oraş din țară în care tocmai și-a făcut intrarea FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deținute de Daimler și BMW și singura aplicație care integrează atât taxi, cât și ridesharing.

”România e o piață care generează multe curse, transportul alternativ sau cel de taxi fiind o variantă accesibilă, comparativ cu alte orașe europene. De unde și numărul mare de playeri din zona aplicațiilor mobile”, punctează Andrei Frunză, la Capital Play.

FREE NOW înlocuiește aplicația Clever, care va continua să funcționeze o perioadă în paralel cu noua aplicație. Șoferii Clever sunt în plin proces de tranziție la FREE NOW, flota urmând să depășească 90% din cei 15.000 de șoferi ai companiei în București, până la finalul acestui an.

”Un șofer cu normă întreagă câștigă până la 2.000 euro pe lună cu Clever. Estimăm câștiguri similare și cu FREE NOW”, mai spune Andrei Frunză.

Aflați care este viitorul mobilității urbane, dar și care sunt planurile de investiții ale FREE NOW în România, din interviul video ataşat.



