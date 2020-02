FREE NOW, cea mai nouă aplicație de taxi și ridesharing este disponibilă în București, Cluj și Brașov și a fost instalată de peste 100.000 de utilizatori ai platformelor Android și iOS din cele trei orașe, depășind astfel 500.000 de cereri pentru curse numai în Capitală.

De la începutul anului, pasagerii au călătorit aproape 400.000 de kilometri cu FREE NOW. Ei au găsit o mașină prin intermediul aplicației în doar 12 secunde, mult mai ușor comparativ cu anul trecut, când timpul mediu de răspuns a ajuns și la 40 de secunde în orele de vârf, și au pornit în cursă în mai puțin de 5 minute.

50% reducere pentru o cursă

Aplicația FREE NOW s-a lansat în România la finalul anului trecut și este disponibilă din luna ianuarie și în Cluj și Brașov, oferind mai multe opțiuni de mobilitate pasagerilor și o oportunitate importantă de creștere a veniturilor pentru șoferi. Aplicația oferă opțiunile de plată cash sau card pentru toate cursele, indiferent dacă sunt de Taxi sau Ride. În plus, FREE NOW nu are tarif dinamic, indiferent de perioada anului sau de momentul zilei, de vreme, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini, oferind astfel pasagerilor control și predictibilitate din punct de vedere al costurilor. Pasagerii pot plăti atât cash, cât și cu cardul și beneficiază de 50% reducere pentru toate comenzile plătite cu cardul.

FREE NOW face parte din grupul NOW rezultat din fuziunea serviciilor de mobilitate urbană ale BMW și Daimler. Celelalte verticale de business ale grupului, pe plan internațional, sunt SHARE NOW – serviciu de închiriere maşini direct de pe stradă, care permite clienţilor să închirieze şi să plătească pentru vehicule cu ajutorul smartphone-ului, oriunde și oricând, PARK NOW – serviciu de parcare digitală prin care utilizatorii pot găsi cele mai bune soluţii pentru parcare, pot rezerva un loc şi pot gestiona timpul de parcare, având inclusiv posibilitatea să plătească electronic pentru locul de parcare ocupat, CHARGE NOW – serviciu destinat șoferilor de mașini electrice care oferă localizare simplă și rapidă a punctelor de încărcare electrică și plată prin aplicație și REACH NOW – aplicație multimodală pentru servicii de transport.

Ce este FREE NOW?

FREE NOW a fost fondată sub numele de mytaxi, în iunie 2009, și a fost prima aplicație de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii și șoferii de taxi. În iulie 2019, aplicația mytaxi a devenit FREE NOW, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate.

Cu 14 milioane de pasageri și peste 100.000 de șoferi, FREE NOW este acum unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate urbană din Europa. Din februarie 2019, FREE NOW face parte din joint venture-ul dintre BMW și Daimler, și are astăzi o echipă de peste 700 de angajați care lucrează în 26 de birouri internaționale, furnizând servicii în peste 100 de orașe europene.

