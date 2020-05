Astfel, aproape 150.000 de angajați ai companiilor care au cont de business pe aplicația de taxi și ridesharing FREE NOW au beneficiat de curse plătite de angajator pentru a se deplasa între casă și birou cu riscuri minime pentru sănătate în contextul epidemiologic actual. Valoarea medie a unei curse a fost de 24 de lei, pe o distanță medie de 10 kilometri.

”Serviciile de taxi și ridesharing reprezintă o soluție mult mai sigură de mobilitate întrucât limitează contactul cu un număr mare de persoane, oferind intimitate și protecție pasagerului. De aceea, din grijă pentru angajați, multe companii au optat pentru o astfel de soluție prin care să le ofere un plus de siguranță celor care nu au putut să-și desfășoare activitatea de acasă în perioada stării de urgență”, spune Andrei Frunză, CEO FREE NOW (Clever). ”Cererea FREE NOW Business a rămas astfel la un nivel relativ constant față de aceeași perioadă din 2019, chiar dacă piața de transport alternativ a resimțit în această perioadă efectele măsurilor de izolare și distanțare socială. Segmentul își va reveni la nivelul de dinainte de izbucnirea epidemiei mai rapid decât piața în ansamblu, întrucât e de așteptat ca angajatorii să continue să ofere un astfel de beneficiu pentru siguranța echipei”, a adăugat Andrei Frunză.

Când au fost lansate serviciile FREE NOW Business

Serviciul FREE NOW Business a fost lansat la începutul acestui an în România, continuând activitatea în segmentul B2B desfășurată anterior de companie prin Clever. În primele două luni din 2020, companiile au decontat curse pentru aproximativ 200.000 de angajați prin acest serviciu, cu 80% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut, nivel la care FREE NOW se așteaptă să revină din toamna acestui an.

Peste 250 de corporații din domenii precum retail, HoReCa, financiar, telecom, business process outsourcing sau software, au optat până acum să deconteze curse prin intermediul acestui serviciu pentru aproximativ 850.000 de angajați. În ultimul an, peste 15.000 de șoferi au asigurat în total jumătate de milion de curse prin serviciul business al FREE NOW în București, Cluj, Brașov, Sibiu, Constanța, Oradea, Iași și Timișoara.

Companiile care decontează transportul angajaților beneficiază de factură unică pentru toate cursele comandate de angajați într-o lună, cu termen de plată standard de 30 de zile. De asemenea, prin reglementări clare privind transportul în siguranță al persoanelor, dar și recomandări transmise periodic către șoferi, pot asigura un grad crescut de siguranță pentru angajații lor.

Secțiune special dedicată segmentului HORECA

Pe lângă soluția FREE NOW Business, compania oferă și soluția Hospitality (Taxi Butler sau web booker), dedicată operatorilor din segmentul HoReCa, prin care aceștia pot comanda curse pentru clienții lor. Serviciul numără aproape 400 de companii active care, numai în 2019, au comandat peste 240.000 de curse pentru jumătate de milion de clienți. Valoarea medie a unei curse a fost de 19 de lei, pe o distanță medie de 7,5 kilometri.

Serviciile FREE NOW Business (Corporate și Hospitality) sunt singurele soluții de transport alternativ pentru business fără tarif dinamic, oferind astfel utilizatorilor control și predictibilitate din punct de vedere al costurilor.