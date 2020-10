Revista Manager Magazin anunța miercuri că Uber dorește să achiziționeze FreeNow, deținută de Daimler și BMW.

Compania Daimler este pregătită deja să vândă paltforma de mobilitate, însă directorul general al BMW, Oliver Zipse, este indecis cu privire la tranzacție. Totuși, acesta este deschis șa ideea vânzării unei participații către Uber.

FreeNow s-a extins și în alte orașe din România, înafară de Capitală

La finalul lunii ianuarie 2020, Free Now informa, printr-un comunicat de presă, că s-a extins în Cluj și Brașov.

„Cluj și Brașov sunt două hub-uri importante de mobilitate, unde cererea crește mai rapid decât capacitatea serviciilor disponibile. Numai în 2019, pasagerii din aceste orașe au comandat în total aproape 7 milioane de curse prin Clever, adică circa un sfert din numărul total de curse Clever și FREE NOW din toată țara.

Odată cu lansarea FREE NOW în România, ne-am propus să aducem soluțiile de mobilitate la îndemâna oricui, iar Cluj și Brașov reprezintă doar primul pas. Anul acesta vom continua să investim pentru a aduce FREE NOW și în alte orașe în care aplicația Clever este disponibilă și pentru a oferi în premieră serviciile noastre de ridesharing și în orașe unde nu au fost până acum disponibile, cum este cazul în Brașov”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW.

Despre FreeNow

FREE NOW a fost fondată sub numele de mytaxi, în iunie 2009, și a fost prima aplicație de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii și șoferii de taxi. În iulie 2019, aplicația mytaxi a devenit FREE NOW, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate. Cu 14 milioane de pasageri și peste 100.000 de șoferi, FREE NOW este acum unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate urbană din Europa. Din februarie 2019, FREE NOW face parte din joint venture-ul dintre BMW și Daimler, și are astăzi o echipă de peste 700 de angajați care lucrează în 26 de birouri internaționale, furnizând servicii în peste 100 de orașe europene.