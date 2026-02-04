În prag de primăvară, artistul revine cu un spectacol emoționant, construit în jurul celor mai cunoscute și îndrăgite compoziții ale sale, dar și cu momente alături de invitați speciali pregătite pentru această seară.



Concertul „Antiprimăvara” îi va aduce alături de Vasile Șeicaru pe unii dintre cei mai apreciați artiști ai scenei românești:

Narcisa Suciu, una dintre cele mai mari voci ale muzicii ușoare românești

Nicu Patoi, chitarist legendar

Jimi El Laco & Claudia Șerdan, indie-folk cu suflet maramureșan

Cristi Dumitrașcu, o prezență aparte în peisajul folk atât ca interpret, cât și ca susținător

Andreas Aron, artist cu o energie nemărginită

Evenimentul promite o atmosferă caldă, intensă și profundă, așa cum publicul s-a obișnuit să primească de la Vasile Șeicaru, un artist care de peste patru decenii oferă muzică ce atinge inimile celor care îl ascultă.



Legendarul cantautor rămâne o voce importantă a muzicii folk, cu o carieră bogată în albume, turnee și colaborări inspirate. Concertul „Antiprimăvara” reprezintă o celebrare a muzicii sale, a poeziei și a emoției autentice.

Bilete pe get-in.ro.