Chiar și specialiștii susțin că mersul la școală nu a contribuit cu nimic la creșterea numărului de cazuri de COVID-19. În acest context, Comitetul pentru Situații de Urgență a decis să se reunească luni, 2 noiembrie, în ședință pentru a lua o decizie.

Elevii vor afla mâine dacă se va schimba ceva

Ludovic Orban a declarat, ieri, că elevii sunt protejați la școală pentru că se află sub supravegherea cadrului didactic.

„De la începerea anului şcolar am luat o decizie, care este o decizie care a fost fundamentată pe părerile specialiştilor, că în funcţie de nivelul de răspândire a virusului în comunitate, şcolile pot să funcţioneze, în clasă, jumătate în clasă – jumătate online său integral online, când se depăşeşte rata de 3 la mie. Acest sistem l-am folosit.

Din punctul meu de vedere, nu văd, în momentul de faţă, un motiv foarte serios ca să schimbăm acest sistem. Deşi, vă spun, m-am exprimat public, copilul, la şcoală, este protejat pentru că se află sub supravegherea cadrului didactic, poartă mască, chiar şi în pauză cadrele didactice au obligaţia să-l supravegheze cum se joacă. Deci, în principiu, e în regulă, dar am ţinut cont de părerea specialiştilor şi am hotărât acest sistem de deschidere. Noi am luat decizia pe baza unor analize, a unor evaluări​”, a declarat Ludovic Orban.

Luni s-ar putea vota prelungirea cursurilor online

„Cu privire la întrebările despre modul în care o să ne desfășuram activitatea luni și în zilele următoare …..cred că este clar pentru toată lumea că, la indicele acesta epidemiologic și la numărul actual al infecțiilor cu Covid, Comitetul pentru Situații de Urgență o să voteze luni prelungirea funcționării școlilor în online”, a anunțat inspectorul școlar general al Capitalei, Ionel Pușcaș.

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti se va reuni luni pentru a decide scenariul de funcţionare a școlilor pentru următoarele două săptămâni.

Vineri, ISMB a informat că, având în vedere situaţia epidemiologică actuală, a propus Prefecturii Bucureşti convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, în condițiile în care rata de incidenţă a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 nu scăzuse sub 3 la mia de locuitori.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea