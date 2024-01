În Franța, camioanele românești au picat victime ale protestelor. Agricultorii francezi au intensificat protestele împotriva guvernului, blocând șosele și golind mai multe camioane cu legume și carne de import. Aceștia au solicitat protecție împotriva importurilor ieftine, confruntându-se cu costurile în creștere și birocrația.

Protestele au ajuns aproape de Paris prin acțiuni care au încetinit traficul cu ajutorul tractoarelor. În timpul acestor evenimente, poliția a rămas pasivă în fața fermierilor care au descărcat și distrus marfa românească exportată în Franța, conform informațiilor prezentate de Antena 3 CNN.

Fermierii francezi au atacat camioanele românești, deviindu-le de pe drumurile principale și blocându-le. Într-o demonstrație de furie, protestatarii au forțat deschiderea ușilor camioanelor. Ei au distrus rapid întreaga marfă, cu accent pe produsele alimentare.

Maria Badea și Nicolae Badea, un cuplu aflat în aceeași cabină de camion, au fost martorii direct ai confruntărilor de stradă din Franța. Ei și au împărtășit experiența lor.

„Momentan suntem în Italia. Venim spre România. Am reușit să trecem azi-noapte de Franța, a fost destul de liber. Autostrăzile sunt blocate pe Franța.

Noi am circulat numai pe naționale, numai pe drumuri foarte înguste, unde normal nu ai voie cu camionul dar ca să putem scăpa am reușit să ieșim din Franța azi-noapte. Acum suntem ok, suntem bine, suntem în Italia”, a spus Nicolae Badea.