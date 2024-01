Protest la Romgaz Mediaș, luni. Sindicatul Liber Romgaz a comunicat vineri că 500 de sindicaliști de la Romgaz Mediaș și-au anunțat intenția de a organiza un protest în fața companiei, luni, 29 ianuarie.

Motivul principal al protestului este reducerea salariilor de încadrare cu 5,82%. Sindicaliștii protestează și din cauza absenței în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul curent a fondurilor destinate adaosurilor, primelor și indexării cu rata inflației.

Potrivit lor, aceste aspecte sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă.

Conducerea companiei Romgaz Mediaș transmite sindicaliștilor că nu este de acord cu protestele de luni și oferă câteva argumente.

Răspunsul vizează afirmațiile liderului sindicaliștilor, Ioan Stoicovici. Potrivit reprezentanților Mediaș, afirmațiile lui cu privire la micșorarea salariilor sunt eronate și îi induc în eroare pe angajați.

Totodată, reprezentanții Romgaz susțin că i-au transmis domnului Stoicovici faptul că societatea nu are intenția de a reduce salariile de încadrare ale angajaților cu 5,82%.

Potrivit lor, este binecunoscut faptul că o astfel de modificare poate fi implementată doar prin semnarea unor acte adiționale la contractele individuale de muncă și nu prin proiecții bugetare.

„Ca o concluzie preliminare, o astfel de afirmație propagata in rândul salariaților Romgaz, cu privire la reducerea salariilor de baza cu 5,82%, produce o îngrijorare nejustificata care are rolul de a produce instabilitate in activitatea ROMGAZ (inclusiv în activitatea de producție), motiv pentru care analizăm căile juridice de aplicat în contextul în care se produce o astfel de instabilitate ca urmare a unor astfel de afirmații.

În final:

a) asigurăm angajații ROMGAZ că în anul 2024 nu vor fi diminuate/micșorate salariile de încadrare ale angajaților ROMGAZ cu 5,82%, astfel cum este susținut de către domnul Stoicovici prin adresa sindicatului cu nr.3402/26.01.2024.

b) recomandăm membrilor Sindicatului Liber din ROMGAZ să promoveze orice discuție legată de amendarea prevederilor Legii Bugetului de Stat pentru anul 2024, într-un cadru amiabil și propice unor negocieri constructive”, concluzionează conducerea Romgaz Mediaș.