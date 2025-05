Cursă spectacol în ziua alegerilor! Bolidul albastru prinde viteză

Cursă spectacol în ziua alegerilor! Pe pistă, bolizii rulează cu viteze amețitoare. Spre final de cursă, bolidul albastru prinde viteză, lăsând în urma sa bolidul auriu.

Pe pistă, bolizii rulează cu viteze amețitoare. Cursa, până acum foarte strânsă, se anunță cu adevărat incendiară pe ultimele tururi. Bolidul albastru a reușit să atingă 530 km/h, iar cel auriu merge cu 470 km/h. Motoarele se turează la maximum, pista este sub presiune, iar fanii își țin respirația.

Sub privirea atentă a unor cronometrori alternativi, cursa pare să trăiască momente dramatice în această seară. Bolidului auriu i-a scăzut viteza la 470 km/h, fiind depășit de bolidul albastru, care are deja 60 km/h în plus. Suspansul este tot mai mare – fiecare atacă curba cu agresivitate, iar diferența se măsoară în miimi de secundă.

Atenție! Detaliile despre marea înfruntarea de astăzi dintre cei doi piloți și pariurile pe care le pun românii pe această cursă au venit deocamdată doar din interiorul țării. Va mai dura până se va afla și care dintre cei doi campioni are cei mai mulți susținători peste hotare.