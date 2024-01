Fermierii români au înregistrat profituri impresionante

Protest fermieri. Fermierii, care desfășoară proteste în aceste zile, au înregistrat profituri impresionante, conform unei analize realizate de DeFapt.ro, care se bazează pe date publice. Rata de profit a cultivatorilor de cereale o depășește cu 8% pe cea din domeniul IT și cu 250% media națională.

Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu, are o participație parțială în două companii agricole care exploatează a doua cea mai extinsă suprafață agricolă și a patra cea mai mare suprafață agricolă conform clasamentului APIA pentru subvenții. Ambele societăți deținute de Ștefan Stănescu se află în top 5 în ceea ce privește suprafețele agricole exploatate și beneficiază de fonduri guvernamentale pentru activitățile agricole.

Cu o deținere de 97%, Ștefan Alexandru Stănescu controlează compania Agromec Visina, cu sediul în satul Vișina, județul Olt. În anul 2022, Agromec Visina a raportat o cifră de afaceri de 31,5 milioane de lei și un profit de 4,4 milioane de lei.

Pe de altă parte, fratele lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu, deține firma Agromec Bucinișu, localizată în satul Bucinișu, județul Olt. În anul 2022, Agromec Bucinișu a înregistrat o cifră de afaceri de 4,8 milioane de lei și un profit de 1,4 milioane de lei.

Cifra de afaceri în întregul sector agricol se ridică la peste 66 de miliarde de lei

Cifra de afaceri în întregul sector agricol se ridică la peste 66 de miliarde de lei, iar profitul atinge 9,2 miliarde de lei, generând o rată de profitabilitate de 14% la nivelul întregului sector. În comparație, sectorul IT înregistrează o cifră de afaceri de aproximativ 70 de miliarde de lei și un profit de 9,7 miliarde de lei. În agricultură activează oficial 115.000 de persoane, în timp ce în domeniul IT sunt peste 204.000 de angajați. Rata de profitabilitate în IT este similară, situându-se la 14%.

Cu toate acestea, analiza detaliată pe sectoare de producție dezvăluie că cultivatorii de cereale se bucură de o rată de profitabilitate de 18%. Aproximativ jumătate din profiturile totale din agricultură, cu o cifră de afaceri de 33,5 miliarde de lei, provin de la acești fermieri, exact cei care au fost foarte vocali în protestele din ultima perioadă.

Se observă o creștere fără precedent a cifrei de afaceri a cultivatorilor de cereale, înregistrând cea mai mare valoare la nivel național. În intervalul 2017-2020, veniturile fluctuau între 19 și 20 de miliarde de lei, dar au crescut semnificativ la 29 miliarde de lei în 2021 și la 33,5 miliarde de lei în 2022.