Fermierii sunt afectați și au avut pierderi de 5.000 de lei pe hectar, dar au primit despăgubiri de doar 1.000 de lei, ceea ce nu le permite să își acopere cheltuielile. Creditul fermierilor a fost valabil doar până în decembrie 2024, iar din cele peste 200.000 de ferme, doar aproximativ 3.000 au depus dosare la Fondul de Garantare. Există foarte multe ferme în dificultate.

Dacă Executivul nu îi ajută să-și rezolve problemele mari cu care se confruntă, ei sunt pregătiți să protesteze din nou. Ștefan Muscă, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți, a tras un semnal de alarmă ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, semnalând că, zilnic, fermele românilor sunt preluate de companii străine. Nu își doresc să distrugă și mai mult agricultura din România. Cifrele arată clar că importurile sunt mult mai mari decât exporturile.

„I-am dat un semnal de alarmă ministrului Barbu pentru că, zilnic, fermele oamenilor sunt acaparate de companii străine. Noi nu vrem să distrugem și mai mult agricultura din România. Importăm la foc automat carne din străinătate, avem un deficit imens. Cifrele vorbesc. Prea mult importăm față de cât exportăm. Așteptăm ca, în acest mandat, ministrul să aibă altă atitudine, să-și schimbe modul de cum se face politică în România.

Până acum, tot zero barat. Suntem executați, am avut pagube de 5.000 de lei pe hectar, dar am primit despăgubiri de 1.000. Deci nu pot să-mi acopăr cheltuielile. Creditul fermierilor nu a funcționat decât până în decembrie. Din peste 200.000 de ferme nu s-au dat decât vreo 3.000 de dosare la Fondul de Garantare. Avem extraordinar de multe ferme în dificultate”, a spus Ștefan Muscă.