Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, susține că ar fi primit solicitare de la „guvern occidental” de „a reduce la tăcere vocile conservatoare în România” înaintea finalei alegerilor prezidențiale. Totuși, el a refuzat propunerea.

Fără să precizeze numele țării, el a folosit totuși un emoticon cu o baghetă de pâine, sugerând astfel că se referă la Franța.

During Romania’s ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & 🇷🇴authorities debunked the fake news.

— Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) May 18, 2025