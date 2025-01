Deputatul AUR Mihail Neamțu a lansat, luni, o serie de atacuri dure la adresa lui Călin Georgescu, contestând în mod vehement eticheta de „anti-sistem” care i-a fost atribuită fostului reprezentant al României la ONU. Într-o declarație făcută în cadrul emisiunii România Politică difuzată de Prima News, Neamțu a susținut că Georgescu nu este un „anti-sistem” veritabil, ci un globalist care s-a „pocăit” și s-a întors la un soi de autohtonism inspirat din discursurile unor lideri culturali și religioși din România.

Mihail Neamțu a subliniat că, în opinia sa, Georgescu nu reprezintă o figură anti-sistem autentică, așa cum a fost prezentat publicului.

„Eu sunt mult mai anti-sistem decât domnul Călin Georgescu. Cred că un an de zile am lucrat în Guvernul României. Acest om nu este un periculos meteorit venit printre noi, ci un globalist, pocăit și întors la un soi de autohtonism hrănit din discursurile unor lideri culturali precum Dan Puric sau Părintele Necula, care au avut un impact puternic în ultimii 20 de ani”, a declarat Neamțu.

Deputatul AUR a insistat că Georgescu a fost susținut de figuri politice importante și nu poate fi considerat un outsider al sistemului.

„Eu sunt mult mai anti-sistem decât domnul Călin Georgescu. Cred că un an de zile am lucrat în Guvernul României. Domnul Teodor Baconschi şi-a dat acordul ca domnul Georgescu să fie reprezentant al Guvernului României la ONU. Am văzut cu ochii mei semnătura”, a precizat Neamțu.