Cadouri pentru bărbați de ziua lor

Într-adevăr, bărbaţii dau dovadă de un simţ practic ceva mai dezvoltat decât femeile. Sunt mai raţionali şi mai lucizi. Nu reuşesc să îşi arate entuziasmul într-un manieră prea expresivă, când primesc cadouri pentru bărbaţi. Iar că majoritatea dintre ei preferă lucrurile utile, lucruri care să le servească la modul concret, aceasta se ştie deja. Însă, chiar şi un bărbat poate remarca şi aprecia în consecinţă un cadou care îi este oferit din suflet, autentic. Modul unic şi sugestiv în care este înmânat un cadou va fi recunoscut de îndată chiar şi de către o persoană pretenţioasă. Cadoul pe care îl oferi are menirea de a spune ceva atât despre tine, cât şi despre persoana surprinsă. Când cuvintele pălesc în faţa măreţiei emoţiilor, bazează-te pe el. Cadoul care va vorbi pentru tine şi va transmite cel mai potrivit mesaj.

Cadou zi de naştere pentru soţ. Cutie de ceasuri automatice

În toţi aceşti ani de când sunteţi căsătoriţi, soţul tău te-a cadorisit în nenumărate şi diverse feluri. Uneori i-a ieşit, alteori mai puţin. Evident, privirea ta nu a trădat niciodată vreun gest de-al său mai puţin inspirat. Nici măcar atunci când ai primit de la el un compleu sport cu 2 numere mai mari. Până la urmă, ai văzut partea bună a lucrurilor; că ar fi cazul să te mai îngraşi, nu? Acum a venit rândul lui. Rândul lui la primit un cadou. Pentru un bărbat colecţionar de ceasuri împătimit cum este el, ce alt cadou mai potrivit ar putea exista, dacă nu ceva în legătură cu ceasurile. Poate o cutie de ceasuri?! Dar nu din oricare, ci una pentru întors ceasuri automatice. Dacă la aniversarea sa de 30 de ani a primit de la tine un Rolex, la 40 de ani nu ar fi deloc nesemnificativ să îi oferi o cutie de ceasuri. Amintindu-i astfel că au trecut 10 ani fericiţi de iubire, de respect, de împreună. Dacă te ţine inspiraţia, poţi ataşa cadoului o felicitare cu un mesaj inedit, ceva de genul: „Sper că te-am nimerit bine. Sper că eşti surprins şi că nu te-ai fi gândit la asta nici în 100 de ani, darămite în 40. Asta mi-ar fi cea mai mare satisfacţie! La Mulţi Ani! Viaţa abia de acum începe, dragostea mea!”

Cadou zi de naştere pentru tată. Un glob pământesc tip bar

Tatăl tău e cel mai talentat geograf ever. Şi nu o spunem în accepţiunea concretă a cuvântului, ci într-un sens figurat. Ţi-a fost alături când ai avut nevoie de ajutor pentru rezolvarea multor tipuri de teme. Fie temele de la şcoală, fie temele vieţii. Sfatul său părintesc, cu tonul său amical, te-a îndrumat pentru ca tu să o iei pe drumul care, în final, s-a adeverit a fi cel mai avantajos pentru tine. Deşi nu de fiecare dată ai fi crezut că va fi aşa. Faptul de a fi ajuns la destinaţie ţi-a demonstrat că părinţii dau sfaturi pline de înţelepciune. Prin urmare, poţi afirma că tatăl tău cunoaşte impecabil tainele geografiei vieţii. 50 de ani, o jumătate de secol. Aceasta este vârsta pe care o împlineşte. Te-ai gândit mult la ce i-ai putea oferi părintelui tău care te-a purtat prin viaţă. Cum să îi transmiţi un sincer mulţumesc pentru fiecare din destinaţiile în care ai ajuns sub îndrumarea lui ?! Un glob pământesc tip bar îi poate da ocazia să ajungă în fiecare punct din lume în timp ce se relaxează la un pahar de vin roşu sec alături de familie sau de prieteni. Mesajul tău către el: “Mulţumită ţie, am ales drumuri potrivite în viaţă. La Mulţi Ani, dragă tată!”

Cadou zi de naştere pentru şef. O cutie de ceasuri

Întotdeauna va exista un şef. Atâta timp cât vor exista subalterni, vor exista şi şefi. Ceea ce nu este un lucru rău, nu atunci când superiorul este o persoană de la care se pot învăţa multe. La fel cum, probabil, este şi şeful tău. Un tip care denotă bun-gust, dă dovadă de educaţie şi manifestă un puternic spirit de echipă. Asta deoarece printre punctele forte ale şefului ideal se numără şi capacitatea de a şti să coopereze cu ai săi angajaţi sau, altfel spus, colegi. Şeful tău are şi el o pasiune. Pasiunea, în cazul său, înseamnă o colecţie admirabilă de ceasuri de mână. Accesoriu pe care nu ezită să îl poarte în fiecare zi de muncă. Fiindcă urmează să împlinească admirabila vârstă de 60 de ani, v-aţi gândit să îi oferiţi un cadou de echipă sugestiv : o cutie de ceasuri. Demonstrându-i astfel că îi apreciaţi nu doar spiritul proactiv, dar şi pasiunile. Oferindu-i un lucru care să îi servească vreme de mulţi ani de acum încolo, vă asiguraţi de faptul că veţi rămâne în memoria lui. Căci, mare lucru ca şeful să nu te uite, nu-i aşa ? Mesajul care poate însoţi cadoul : “Fiindcă pasiunile merită păstrate undeva! Cu preţuire, echipa!”

De fiecare dată când oferi cuiva un cadou, asigură-te că îl încarci de semnificaţii pozitive puternice. Contează nu doar pe moment, ci şi pe urmă. Indiferent de ocazia în care un cadou este menit să aducă bucurie şi indiferent de persoana pe care doreşti s-o surprinzi, emoţia este un element-cheie. Emoţia, atât când oferi, cât şi când primeşti, nu trebuie să lipsească. Este ingredientul care îţi semnalează că totul s-a întâmplat aşa cum trebuie să se întâmple. Prin urmare, noi, cei de la iLUX.ro – magazinul tău de cadouri speciale, considerăm că orice astfel de gest de a surprinde într-o manieră originală poate fi ridicat natural şi frumos la rangul de artă : arta de a oferi un cadou.