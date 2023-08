În cursul săptămânii viitoare va avea loc prima şedinţa a grupului de lucru pentru CEO Oltenia, a anunțat ministrul Energiei Sebastian Burduja. Scopul acesteia este acela de a identifica soluţii şi de a colecta datele pentru planul de restructurare şi calendarul de implementare a măsurilor.

„Aşa cum am promis săptămâna trecută, am început constituirea grupului de lucru pentru CEO. Scopul este să identificăm soluţiile şi să colectăm toate datele pentru planul de restructurare şi calendarul de implementare a măsurilor. Prima şedinţă de lucru va avea loc săptămâna viitoare. Cei care doresc să contribuie cu soluţii sunt rugaţi să ne scrie la office.cabinet@energie.gov.ro. Aşa cum am spus la Rovinari, sunt dispus să fac, împreună cu echipa Ministerului Energiei, tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a susţine continuitatea şi dezvoltarea activităţii CEO”, a scris Sebastian Burduja, joi pe Facebook.

„Nu e nevoie doar de un pansament, e nevoie de reinventarea acestei companii de tradiţie”, a adăugat ministrul Energiei.